«Росэлектроника» разработает новые лампы бегущей волны для космических систем

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» при поддержке Минпромторга России разработает облегченные лампы бегущей волны с радиационным охлаждением для систем космического назначения. Новые изделия будут использоваться в перспективных спутниках космической связи типа «Экспресс», что позволит заменить используемые в российских спутниках зарубежные приборы. Серийное производство планируется запустить в 2025 г.

Лампы бегущей волны (ЛБВ) являются одним из ключевых элементов всех спутников связи. Они выполняют роль усилителей мощности сверхвысокочастотной радиоволны, которые позволяют увеличить расстояние доставки радиосигнала. ЛБВ способны усилить мощность в сотни тысяч раз и имеют длительный срок эксплуатации.

В рамках проекта НПП «Алмаз» (входит в «Росэлектронику») разработает лампы бегущей волны двух типов - Ku-диапазона с рабочими частотами 11,5-12,5 ГГц и Ka-диапазона на 25,5-27,5 ГГц. Оба вида изделий будут иметь радиационное охлаждение и выходную мощность до 160 Вт.

Общая стоимость проекта составляет 600,5 млн руб., из которых 60 млн – это собственные средства предприятия, а 540,5 млн руб. предоставляет Минпромторг России в виде субсидии в рамках соглашения по финансовому обеспечению части затрат на создание электронной компонентной базы и модулей.

«Реализация проекта позволит создать унифицированные по конструктиву лампы бегущей волны, что позволит расширить возможности их применения. Такой подход будет способствовать сокращению сроков и стоимости создания новых космических аппаратов, а также уменьшит зависимость от импортных поставок и повысит технологическую безопасность страны. Изготовление опытных образцов и проведение испытаний запланированы на 2023 г.», – сказал генеральный директор НПП «Алмаз» Михаил Апин.

НПП «Алмаз» является разработчиком 36 типов ламп бегущей волны для космических аппаратов. На сегодняшний день предприятием изготовлено и поставлено более 1,5 тыс. изделий, суммарная наработка в космосе которых составляет более 36 млн часов.