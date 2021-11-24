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«Авито» добавит возможность верификации через «Госуслуги»

«Авито» добавит возможность верификации аккаунта с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую осуществляется вход на портал «Госуслуги». Для успешной верификации у пользователя должен быть подтвержденный тип учётной записи на портале «Госуслуги».

Верифицировать учётную запись можно будет в настройках аккаунта на «Авито». После того, как пользователь успешно пройдет верификацию, в его профиле появится отметка о наличии подтвержденного аккаунта на «Госуслугах». Верификация улучшит опыт дистанционного взаимодействия продавцов и покупателей, позволяя подтверждать, что продавцом является реальный человек, что увеличивает безопасность сделок.

В рамках пилотного проекта, который продлится до 1 июля 2022 г., возможность подключения к ЕСИА в первую очередь стала доступна агрегаторам товаров и услуг, среди которых «Авито», hh.ru, «Авто.ру», «Петербургская сбытовая компания», сервис поиска недвижимости «Этажи» и ряд других. Всего на текущий момент к проекту присоединились десять компаний, ответственных за работу 12 сайтов и приложений. Минцифры выработало целевую модель и архитектуру взаимодействия с бизнес-площадками.

«Авито станет одной из первых компаний в России, которые реализуют следующий шаг Минцифры по интеграции с «Госуслугами». Этот проект поможет создать дополнительную защиту для всех клиентов «Авито», что очень важно в современной цифровой среде», — сказал Виктор Топадзе, директор «Авито» по правовым вопросам и взаимодействию с государственными органами.

«Это первый важный шаг к созданию условий для заключения сделок, подписания договоров и совершения иных юридически значимых действий в интернете с использованием достоверной аутентификации через Единую систему идентификации и аутентификации. Это повысит доверие со стороны граждан и уровень безопасности дистанционного взаимодействия с бизнесом, а также поможет решить проблему использования агрегаторов товаров и услуг, ресурсов поиска работы и социальных сетей в мошеннических целях», — сказал руководитель проекта по интеграции ЕСИА с коммерческими платформами Минцифры России Александр Смирнов.

«Авито» поддерживает стремление индустрии и государства бороться за прозрачный интернет, говорят в компании. Обеспечение качества контента и безопасности в онлайн-среде — важная задача компании. «Авито» может качественно влиять на достоверность цифрового контента, как через модерацию объявлений алгоритмами искусственного интеллекта, так и верификацией пользователей на площадке. В сутки проверку на платформе проходят порядка 5 млн объявлений, из которых 600-700 тыс. — новые. Также «Авито» проверяет аккаунты, давая возможность пользователям пройти процедуру верификации по паспорту или водительскому удостоверению.

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