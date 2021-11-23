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«Славнефть» успешно протестировала электронное взаимодействие системы «Парус» с АИС «Налог-3»

Проведенные испытания показали корректную работу электронных сервисов НГК «Славнефть» и ФНС России по базовым сценариям взаимодействия в рамках налогового мониторинга.

Были протестированы процедуры определения доступности информационной системы налогоплательщика, получения реестра документов по налоговой декларации и контрагенту, получения документа из информационной системы налогоплательщика, а также информирования системы налогоплательщика о размещении файла в АИС «Налог-3». Обмен данными осуществлялся по защищенному каналу связи с применением аппаратных сертифицированных средств криптографической защиты информации без участия оператора ЭДО.

«Наша компания с марта 2021 г. участвует в рабочей группе по реализации пилотного проекта ФНС России «Интеграция информационных систем организаций -участников налогового мониторинга с АИС «Налог-3». Мы выбрали наиболее перспективный способ информационного взаимодействия с налоговым органом - предоставление через защищенные каналы связи ограниченного доступа к системе «Парус», формирующей цифровой массив данных бухгалтерского и налогового учета. Такой подход позволил нам полноценно и максимально комфортно подготовиться к предстоящей интеграции в формате прямого подключения к АИС «Налог – 3», – отметил главный бухгалтер НГК «Славнефть» Александр Шуваев.

Система «Парус» используется в компании «Славнефть» для комплексного управления финансово-хозяйственной деятельностью. В частности, реализован учет движения денежных потоков и товарно-материальных ресурсов в едином контуре. Автоматизированы процессы формирования фискальной и управленческой отчетности, планирования и контроля БДДС и БДР в разрезе лицевых счетов. Обеспечен мониторинг исполнения договоров и дебиторско-кредиторской задолженности.

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