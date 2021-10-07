В России создадут 30 передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями

В России создадут 30 передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями. Как сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, эта работа будет вестись в рамках стратегической инициативы «Передовые инженерные школы», утверждённой на заседании Правительства под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.

Вице-премьер отметил, что основная цель инициативы – подготовить востребованные квалифицированные кадры для высокопроизводительных секторов экономики, ориентированных на экспорт. В настоящее время высокотехнологичные компании, работодатели фиксируют у выпускников вузов критический дефицит современных профессиональных компетенций. Новые же инженерные кадры будут владеть наукоемкими, цифровыми и мультидисциплинарными технологиями, знать экологические стандарты и запросы экономики, уметь работать в команде.

«Создание передовых инженерных школ – более чем актуальная для экономики инициатива. Высококвалифицированные кадры, обладающие уникальными компетенциями в области программирования, передовых производственных технологий, ИИ способны осуществить рывок и обеспечить мировое лидерство России по ключевым направлениям. К концу следующего года преподаватели вузов, профессоры и сотрудники управленческих команд передовых инженерных школ пройдут профессиональную переподготовку, специально к запуску проекта. До конца 2024 г. ее пройдут около 5 тыс. человек, а к 2030 г. число вырастет в два раза – до 10 тыс. преподавателей и сотрудников передовых инженерных школ», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Подготовка будет вестись по самым актуальным направлениям развития техники и технологий: цифровое проектирование и моделирование, разработка и применение цифровых двойников, передовые производственные технологии, новые материалы и аддитивные технологии, робототехника и мехатроника, технологии сенсорики, технологии беспроводной связи и интернета вещей, искусственный интеллект и большие данные, беспилотные транспортные системы.

Среди приоритетных отраслей трудоустройства выпускников школ – автомобилестроение, авиастроение, атомная энергетика и атомное машиностроение, приборостроение, ракетостроение и космическая техника, судостроение и т.д.

Лучшим студентам магистерских программ передовых инженерных школ будут предоставлены гранты для прохождения практики и стажировок, в том числе в формате работы с наставником. Гранты будут распределяться между студентами, имеющими достижения в профессиональной области и прошедшими открытый конкурсный отбор.

«Традиционно в российском образовании делается сильный акцент на теорию и фундаментальную научно-исследовательскую подготовку, и это очень важно. Однако при этом часто прикладные компетенции уходят на второй план, что в условиях быстрых технологических изменений делает нас менее конкурентоспособными. Новая модель предполагает формирование у выпускников компетенций для участия в полном цикле создания высокотехнологичных инженерных продуктов. В экспертной среде уже несколько лет обсуждалась необходимость программы развития инженерных вузов, но именно сейчас сделан конкретный шаг в этом направлении. Это очень своевременно и, надеюсь, в ближайшее время будет объявлен соответствующий конкурс», – сказал ректор Российского университета транспорта (РУТ) Александр Климов.

Дмитрий Чернышенко добавил, что данная инициатива – это один из инструментов решения задачи по модернизации российской экономики и ее переводу на инновационный путь развития.