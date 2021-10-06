CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Тендеры ИТ в госсекторе
|

«Ред софт» будет сопровождать систему межведомственного электронного взаимодействия ФАС

Информационно-технический центр Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и «Ред софт» заключили государственный контракт по техническому сопровождению программного обеспечения Автоматизированной системы межведомственного электронного взаимодействия Федеральной антимонопольной службы (АС МЭВ ФАС России).

АС МЭВ ФАС России разработана «Ред софт» в 2012 г. В течение девяти лет ФАС при помощи автоматизированной системы в электронном виде взаимодействует с другими органами власти посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), а также оказывает государственные услуги юридическим и физическим лицам.

«Ред софт» разрабатывает модули для подключения информационных систем к СМЭВ и Единому порталу государственных услуг (ЕПГУ) и оказывает их сопровождение с 2011 г. Среди заказчиков – Министерство обороны России, Генеральная прокуратура России, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России, Росавиация, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России, а также другие федеральные и региональные органы исполнительной власти.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Касперская призвала россиян не сдавать биометрические данные и сохранить бумажные документы

В Москве начали строить ИТ-платформу, о готовности которой Собянин отрапортовал два месяца назад

Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию

Что такое коэффициент интеллекта умного города

Российская таможня избавляется от огромной ИТ-системы на софте Microsoft в пользу российского ПО, которое еще предстоит написать

«Ростех» объединился с «Диасофтом» для захвата российского рынка ERP

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Какую мясорубку лучше купить: хиты продаж

6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств

Лучшие роботы для мойки окон: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вместо темной материи найдена темная энергия — раньше ее никто не видел

Аккумуляторы из хлора: в чем преимущества новинки

Нейросети вычислили, какие полезные гены мы унаследовали от неандертальцев
Показать еще
CNEWS TV
ИТ-лидеры обсудили архитектуру новой реальности
ИТ-отрасль вспоминает Георгия Генса
«Ростелеком» внедряет систему управления проектами «Visary...
«Яндекс» выпустил приставку, превращающую обычный телевизор...
GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture