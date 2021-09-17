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ИТ в госсекторе
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Более 10% избирателей уже успешно проголосовали на федеральной платформе

Об этом сообщил замглавы Минцифры России и главный конструктор ГАС «Выборы» Олег Качанов.

Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму на федеральной платформе успешно стартовало в 8:00 в 6 регионах: Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. На 08:45 утра 17 сентября 2021 г. более 10% от общего количества подавших заявления россиян успешно проголосовали.

Дистанционное голосование в городе Москве проводится на собственной платформе.

Система электронного голосования основана на технологии блокчейн, таким образом избирателям гарантирована тайна голосования. Также гарантируется неизменность голосования.

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