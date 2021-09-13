Студенты МФТИ получат возможность работать над совместным проектом с коллегами из Стэнфорда и Мюнстера

На базе МФТИ, Стэнфорда и Мюнстера был запущен научно-исследовательский проект Future Talents, в рамках которого 12 магистрантов в течение 9 месяцев будут работать над решением проблемы дефицита IT-талантов. В основе процесса работы над проектом лежат принципы дизайн-мышления. Работой, в рамках программы ME310 от Стэнфордского университета, будут руководить ведущие профессора и мировые эксперты. Результаты научно-исследовательской работы будут использованы в реальных бизнес-кейсах.

Согласно официальной статистике, на конец 2020 года только в США насчитывалось 1,4 миллиона открытых вакансий исключительно в сфере разработки ПО. При этом выпускников соответствующих учебных программ было лишь 400 тысяч человек. Сегодня в России также есть дефицит IT-специалистов — не хватает 1 миллиона.

Чтобы решить проблему дефицита кадров и неравномерного гендерного распределения IT-талантов, Napoleon IT и SAP, при поддержке Университетского Альянса SAP, инициировали международный научно-исследовательский проект Future Talents, который поможет разработать новые модели поиска, оценки, обучения, трудоустройства и развития талантов.

В основе проекта — методология дизайн-мышления МЕ310, согласно которой лучшее решение бизнес-проблемы можно разработать в ходе творческого анализа и совместной работы представителей разных специальностей. Отобранные менторами студенты будут решать реальные бизнес-кейсы от индустриальных заказчиков Napoleon IT, компании SAP и группы X5 Retail Group (бренды «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).

Для участия в проекте отберут 12 магистрантов — по 4 человека из трех университетов: Мюнстерского (Вестфальского университет им. Вильгельма), Стэнфордского и Московского физико-технического института (МФТИ).

«Партнерство с вузами мировой величины открывает большие перспективы для студентов МФТИ. Проект «Таланты Будущего» — это результат эффективного международного взаимодействия с коллегами из США и Германии. Убежден, что студенты смогут перенять этот опыт и применить его в работе над научно-исследовательским проектом, который способен будет решить глобальную проблему кадрового голода в России и в мире», — заявил ректор МФТИ Д.В. Ливанов.

«В одиночку вузы, к сожалению, не смогут справиться с дефицитом кадров таких масштабов, новые технологии очень быстро сменяют друг друга и требуют непрерывного процесса обучения и переквалификации. Поэтому важной оказывается помощь крупных IТ-вендоров, которые готовы проводить силами своих экспертов семинары, тренинги и хакатоны, обучать преподавательский состав, создавать специализированные кафедры и вместе с вузами готовить программы с фокусом на инновации. Подобные коллаборации – возможность создать в вузе конкурентную среду мирового уровня, площадку, инфраструктуру, механизмы для научных исследований, разработки и решения конкретных индустриальных задач», — подчеркнул Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS.

«В настоящее время уже запущен отбор четырех магистрантов МФТИ, которые с начала учебного года присоединятся к глобальному проекту и будут работать под руководством профессоров мирового уровня из Стэнфорда. Студенты продолжат обучение по своим основным специальностям, но при этом будут выполнять дополнительную международную программу при поддержке специалистов из Стэнфордского Университета. Принимая участие в проекте, юные специалисты проведут важную работу по созданию востребованного продукта для реального IT-рынка и смогут добавить весомую строчку в свое резюме. Работа по программе для студентов, включая возможные командировки, а также затраты на исследования, разработки и эксперименты, будет оплачиваться инициаторами проекта», — отметил Павел Подкорытов, СЕО Napoleon IT и идейный вдохновитель проекта Future Talents.