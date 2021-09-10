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«IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете

Компания Samsung Electronics объявляет о запуске проекта «IT Академия Samsung» в Дальневосточном федеральном университете в 2021/22 учебном году.

Обучение в рамках «IT Академии Samsung» будет проходить на базе Кафедры информатики, математического и компьютерного моделирования Института математики и компьютерных технологий. Студенты 4 курса бакалавриата получат возможность обучаться по трекам «Интернет вещей» и «Искусственный интеллект». Как ожидается, в «IT Академии» будут одновременно обучаться порядка 40 студентов вуза.

«Дальневосточный федеральный университет все чаще становится площадкой для апробации и внедрения передовых высокотехнологичных решений. Коллаборация с мировыми производителями электроники, такими как компания Samsung, дает студентам возможность получать современные компетенции, необходимые для развития электроники будущего. Это позволяет выпускникам ДВФУ становиться лидерами развития IT-сообщества не только на Дальнем Востоке, но и во всей стране и даже мире», — сообщил исполняющий обязанности ректора ДВФУ Алексей Кошель.

«ДВФУ является ключевым центром образования и науки на Дальнем Востоке. Это яркий пример объединения традиций и новаций в образовании. Мы убеждены, что сотрудничество с компанией Samsung, которая успешно реализует долгосрочные образовательные программы, укрепит инновационный потенциал университета и откроет дополнительные образовательные возможности для студентов по двум актуальным направлениям: Интернет вещей и Искусственный интеллект. От лица Samsung Electronics желаю студентам ДВФУ успехов в учебе и работе над собственными проектами в рамках “IT Академии Samsung”!» – прокомментировал Сергей Певнев, директор по корпоративным проектам и взаимодействию с органами государственной власти Samsung Electronics.

«IT Академия Samsung», долгосрочный образовательный проект компании Samsung по развитию цифровой экономики в России, предоставляет возможность студентам вузов получить практические знания в наиболее востребованных сферах информационных технологий. В рамках проекта реализуются три образовательных трека: Интернет вещей (с 2017), Искусственный интеллект и Мобильная разработка (оба – с 2019 г). Уникальные курсы программы «IT Академия Samsung» разработаны специалистами Samsung Research Russia: Исследовательского центра Samsung и Центра искусственного интеллекта Samsung в Москве.

К концу учебного года выпускники «IT Академии Samsung» самостоятельно разрабатывают индивидуальные проекты и в случае успешного завершения программы получают сертификат от Samsung. Кроме того, они участвуют в ежегодном межвузовском конкурсе проектов, победителей которого определяет жюри, в состав которого входят эксперты Samsung и других ведущих компаний IT-отрасли. Проекты оцениваются по нескольким критериям: идея, техническая реализация и презентация. Конкурс по результатам 2021-22 учебного года состоится 28-29 октября.

В этом году в IT Академии впервые прошел открытый онлайн-лекторий от специалистов Samsung и приглашенных спикеров – 20 лекций по искусственному интеллекту и 15 лекций по Интернету вещей. Также стартовал открытый видеокурс по Galaxy Upcycling – креативному повторному использованию смартфона.

На сегодняшний день занятия по программе «IT Академия Samsung» ведутся в 22 вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Томска, Казани, Воронежа, Уфы, Ростова-на-Дону, Комсомольска-на-Амуре, Стерлитамака, Якутска и других городов. В 2021-2022 учебном году образовательный проект начнет работу в Ижевском государственном техническом университете имени М.Т. Калашникова, в Башкирском государственном университете и в Национальном исследовательском университете МЭИ. Также в июле “IT Академия” и РТУ МИРЭА подписали соглашение о продолжении сотрудничества и согласовали учебные планы подготовки кадров для цифровой экономики Российской Федерации в рамках проекта «IT Академия Samsung». Кроме того, в этом году учебный трек по Интернету вещей был в экспериментальном режиме запущен в школе «Летово» (Москва), его успешно завершили трое школьников, сделав достойные прототипы проектов.

Владимир Бахур

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