ЦСИ ФМБА и «Барс груп» объявили о сотрудничестве

Центр стратегических инициатив ФМБА (ЦСИ ФМБА) и «Барс груп» стали партнерами.

Договор о взаимном сотрудничестве организаций 7 сентября 2021 г. заключили генеральный директор «Барс груп» Тимур Ахмеров и Никита Одинцов, директор ЦСИ ФМБА.

В рамках сотрудничества «Барс груп» и ЦСИ ФМБА будут работать вместе над развитием технологий и методик по организации и модернизации процессов в сфере здравоохранения, работать вместе с медицинским сообществом над оптимизацией форм медицинских документов, которые ежедневно используют медицинские работники.

В намерения сторон в рамках партнерства также входят совместные мероприятия и кампании по реализации программ, способствующие развитию здравоохранения в России. В числе кооперативных программ по развитию — внедрение и экспорт ведущих медицинских технологий, информационных систем и фармацевтических разработок, содействие медицинскому сообществу в диалоге с разработчиками информационных систем и технологий.