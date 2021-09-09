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Государство оплатит половину стоимости обучения новой цифровой профессии

Как сообщили CNews в Минцифры России, началось обучение по 29 новым программам проекта «Цифровые профессии». Проект является частью национальной программы «Цифровая экономика» и позволяет получить ИТ-образование за половину стоимости.

В сентябре этого года открываются курсы по data science, веб-аналитике, управлению продуктами, мобильной разработке, разработке на Python, технологиям анализа данных, тестированию ПО, технологиям искусственного интеллекта, веб-разработке, разработке на C++ и другие. Их предоставили «Нетология», «Яндекс.Практикум», университет «Иннополис», ИТМО, Центр образовательных компетенций НТИ, «Инвольта Образование».

«Начало учебного года — событие для всех образовательных учреждений и учащихся. Вузы и различные коммерческие образовательные организации, участвующие в национальной программе «Цифровая экономика», подготовили обновленные программы к началу осени, чтобы все желающие смогли получить дополнительное образование уже в этом году. Всего на 1 сентября россиянам доступны 38 программ проекта, при этом каталог курсов постоянно пополняется. Обучение длится не менее 250 академических часов, из которых 144 часа посвящены программированию, это значит, что в уже ближайшие месяцы проект подготовит несколько тысяч ИТ-специалистов разного профиля», — сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Осенью новые программы предоставят и другие образовательные организации: GeekBrains, Skillfactory, Skyeng, «1С-Образование», HackerU, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РЭУ им. Г. В. Плеханова и другие.

«В начале учебного года традиционно возрастает спрос на обучающие программы. На сегодняшний день на участие в проекте уже подали заявки более 4 тысяч человек. Учитывая, что на этот год запланировано всего 5 тысяч мест, желающим нужно торопиться. За период всей программы — до конца 2024 года — обучение пройдут минимум 110 тысяч человек», — сказала директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

Принять участие в проекте могут граждане России старше 16 лет с дипломом о среднем профессиональном или высшем образовании. Слушатели смогут приступить к обучению после выбора программы в каталоге и оплаты 50% стоимости курса в соответствии с договором. На данный момент стоимость программ начинается от ₽18 тысяч — столько стоит обучение на программе длиной в 4,5 месяца по программе «Веб-разработчик».

Расписание и полный перечень программ доступен в каталоге оператора проекта Университета 2035.

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