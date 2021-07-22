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НИИЭТ выходит на рынок радиоэлектроники для автопрома

НИИ электронной техники получил сертификат на соответствие изделий международным стандартам качества, который позволяет институту выйти на рынок автомобильной промышленности. В данный момент документ распространяется на микроконтроллеры, однако в будущем планируется сертифицировать и другую продукцию.

«Разработка новых изделий для применения в автомобильной промышленности велась дизайн-центром АО «НИИЭТ», — рассказал коммерческий директор института Владимир Малеев.

По его словам, ряд изделий обладает конкурентной ценой даже в сравнении с импортными аналогами.

На начальном этапе микросхемы планируется поставлять для российского автопрома, а в 2022 году возможен выход на зарубежный рынок. В первую очередь речь идет о Китае и Тайване.

«Рынок автоэлектроники является одним из самых быстрорастущих в микроэлектронике (средний показатель роста на уровне 13,4% в год), при этом, отрасль не требует сверхтехнологичных (для российского производителя)норм в 14 и 7 нм. Действующие потребители предпочитают использовать чипы на 90 и 180 нм», — добавил коммерческий директор АО «НИИЭТ».

Проект по выходу на рынок автопрома реализуется в рамках стратегии развития электронной промышленности РФ на период до 2030.

Владимир Бахур

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