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В Пензе запущен пилотный проект цифровизации транспорта

В Пензенской области запущен пилотный проект – комплекс информационных систем управления транспортом общего пользования, разработанный и представленный компанией «Датапакс», Сбербанком, «Расчетными решениями» (входит в экосистему «Сбера») и МП «Автотранс».

Для города данный пилот является уникальным, так как впервые будет проводиться тестирование единой цифровой платформы, включающей в себя полный комплекс самых современных решений в области управления общественным транспортом. Аналог такого проекта был высоко оценен премьер-министром России. Цифровую платформу управления транспортом в Тверской области Михаил Мишустин назвал «достойной подражания и масштабирования в рамках страны».

В Пензе выбран маршрут Заречный – Пенза, на котором автобусы оснастили современным оборудованием. Здесь установлены: датчики подсчета пассажиропотока, медиапанели, приборы навигации и видеонаблюдения, терминалы безналичной оплаты проезда (банковской картой, через мобильное приложение «Пенза Транспорт»), кроме того, в транспорте предусмотрено голосовое и визуальное информирование, то есть транспорт оснастили полным комплексом цифровых решений. Отдельно стоит обратить внимание на уже доступное для жителей города мобильное приложение «Пенза Транспорт». Пассажиры с помощью сервиса могут привязать проездной билет к банковской, транспортной или виртуальной карте в мобильном приложении, построить маршрут, узнать расписание, найти остановку, увидеть местонахождение автобуса и прогнозное время прибытия на остановку.

Все установленные элементы дают возможность накапливать данные (Big Data), на основе которых можно будет провести анализ и скорректировать транспортные маршруты, сформировать максимально удобное расписание для пассажиров и многое другое.

Инновационное цифровое решение, представленное компанией «Датапакс» помимо современного оборудования, предусматривает комплекс цифровых сервисов по мониторингу и управлению движением общественного транспорта в режиме реального времени.

В будущем пассажирам Пензы и Пензенской области будет доступен сервис Social ID ‒ идентификатор льготного проездного на пластиковой транспортной или банковской карте платежной системы «Мир». Это удобно, так как не нужно носить с собой множество карт ‒ все проездные на одном носителе, а льготной категории граждан для подтверждения права на сниженную стоимость проезда достаточно предъявить только социальную транспортную карту – никаких справок и удостоверений.

Комплексное цифровое решение полностью решает все ключевые задачи и создает эффективную и прозрачную систему городского общественного транспорта для всех участников (город, перевозчик, пассажир). Позволяет региону оптимизировать расходы на содержание транспорта и обеспечить комфортность общественных перевозок, а гражданам предоставляет удобный, доступный и безопасный сервис.

Пробное испытание платформы продлится 2 месяца, и на базе полученных результатов будет изучаться возможность внедрения комплексной системы для всей транспортной сети региона.

На сегодняшний день есть несколько регионов, опыт которых показывает эффективность комплексного подхода к цифровизации общественного транспорта. По итогам первого года перехода на новую систему Тверской агломерации, среднее время в пути пассажиров сократилось на 10%, каждый второй житель региона установил и пользуется мобильным приложением, которое используется для планирования маршрута. Точность выполнения расписания составила порядка 98%, а доля оплаты проезда безналичным способом достигла порядка 86% от общего количества пользователей общественного транспорта.

По мнению заместителя генерального директора «Датапакс» Максима Исаева, комплексный подход к развитию общественного транспорта и внедрение инновационных цифровых решений в области управления транспортом, показавшие высокую эффективность в Тверской области, способны обеспечить высокое качество транспортной услуги для пассажиров в Пензенском регионе.

Как отметил заместитель управляющего Пензенским отделением Сбербанка Алексей Данилкин, цифровизация транспорта – одна из главных задач, которой активно занимается Сбербанк. В скором будущем нас всех ждёт интеллектуальный общественный транспорт, позволяющий существенно повышать уровень комфорта для пассажиров (в оплате, безопасности и составлении маршрутов), разгружающий городские транспортные системы и вносящий огромный вклад в бюджет региона. Анализ собираемых данных в рамках данного проекта позволит изменить работу общественно транспорта, сделать её более гибкой и удобной для пассажиров.

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