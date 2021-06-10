Более 17 миллиардов рублей вложили инвесторы в создание новых технопарков в Москве

Правительство Москвы поддерживает инвесторов, которые создают технопарки в столице для инновационного бизнеса. Для этого разработан специальный механизм — статус инвестиционного приоритетного проекта. Это дает возможность инвесторам снизить общую региональную налоговую нагрузку. Так, уменьшается региональный налог на прибыль (13,5 процента вместо 18 процентов), обнуляется ставка налога на имущество, а арендная плата за землю составляет 0,01 процента от кадастровой стоимости.

«Статус инвестиционного приоритетного проекта сейчас имеют шесть площадок. Совокупный объем инвестиций в создание этих технопарков уже превысил 17 миллиардов рублей», — сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Для девелоперов также разработана программа субсидирования части расходов при строительстве технопарков. Инвесторы могут получить субсидии на выплаты процентов по кредитам на развитие имущественного комплекса технопарка (до 300 миллионов рублей в год), по кредитам на приобретение оборудования (до 200 миллионов рублей в год), на возмещение части затрат по лизингу (до 100 миллионов рублей в год), а также субсидию на технологическое присоединение (до 100 миллионов рублей).

Для строительства будущего технопарка компании, реализующие масштабный инвестиционный проект, могут без торгов заключить договор аренды земельного участка, который находится в собственности Москвы, сроком на шесть лет.

Бизнес-модель создания технопарка доказала свою эффективность, поэтому она популярна среди инвесторов. Доля свободных площадей в действующих технопарках — чуть более одного процента.

Сейчас в Москве 43 технопарка, шесть из которых создаются в рамках реализации инвестиционных приоритетных проектов города. Построенные корпуса технопарков «Калибр» и «Строгино» уже доступны для размещения инновационных компаний.

Также 4 июня подписано соглашение о реализации нового инвестиционного приоритетного проекта «НТВ». Инвестор создаст крупнейший в России мультимедиатехнопарк. Потенциальными резидентами станут организации, которые работают в сфере телепроизводства и телевещания. Инвестор вложит в технопарк более 10 миллиардов рублей, будет создано более 3,3 тысячи рабочих мест.