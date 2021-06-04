Правительство Ставропольского края и фирма "1С" заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий

4 июня 2021 г. на Петербургском международном экономическом форуме Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и директор фирмы "1С" Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий.

Соглашение предусматривает развитие и укрепление взаимодействия сторон в области информационных технологий, обмен опытом и знаниями для цифровой трансформации государственного управления и информатизации региона.

"Ставрополье активно внедряет цифровые системы в госуправление. Этот процесс идет в разных плоскостях. В территориях края используются технологии "Умного города", в прошлом году начал действовать центр управления регионом. Кроме того, мы создаем электронную платформу финансового учета - уже сейчас с ее помощью около 40 межведомственных бухгалтерий обслуживают более 2,5 тыс. муниципальных и краевых организаций. Это повышает бюджетную эффективность, прозрачность всех финансовых процессов. Сотрудничество с лидером ИТ-отрасли России поможет нам задействовать в этой работе лучшие практики, построенные на облачных технологиях и других современных решениях", – отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Одно из важных для нас направлений сотрудничества совершенствование подготовки и переподготовки ИТ-кадров для цифровой экономики. В Ставропольском крае уже хорошо развита образовательная среда, ИТ-специалистов готовят, начиная со школы. Например, ставропольский школьник Кирилл Павкин занял первое место крупнейшем международном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills в компетенции разработки бизнес-приложений, используя технологии 1С. Рассчитываем, что соглашение будет способствовать дальнейшему развитию системы подготовки ИТ-кадров в Ставропольском крае и позволит расширить возможности для углубленного изучения современных информационных технологий", отметил директор фирмы "1С" Борис Нуралиев.