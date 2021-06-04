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Правительство Республики Карелия и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий

4 июня 2021 г. на Петербургском международном экономическом форуме Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий.

Соглашение предусматривает развитие и укрепление взаимодействия сторон в области информационных технологий, обмен опытом и знаниями для формирования эффективной системы государственного управления.

«Республика Карелия обладает мощной промышленной базой, в которой доминируют добыча полезных ископаемых, деревообрабатывающая отрасль, бумажная промышленность, металлургия, машиностроение. Многие предприятия и государственные учреждения нашего края уже используют в своей работе решения "1С". Сотрудничество в рамках подписанного соглашения будет способствовать дальнейшей цифровизации региона и совершенствованию системы государственного управления. В числе приоритетных для нас задач – централизация и унификация процессов финансово-хозяйственной деятельности органов власти и подведомственных учреждений», - отметил Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

«Централизация данных в едином облаке позволяет оптимизировать процессы управления. Руководство региона получает актуальную и достоверную информацию для принятия решений, видна реальная картина движения бюджетных ресурсов. Это помогает усилить контроль за работой подведомственных учреждений и обеспечить эффективное целевое использование бюджетных средств», - отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

Еще одним ключевым направлением сотрудничества является реализация регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», развитие образовательной среды на базе учебных учреждений региона, включая направления подготовки и переподготовки кадров в сфере информационных технологий.

Эльяс Касми

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