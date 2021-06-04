Новгородская область и РЖД планируют сотрудничать в высокотехнологичной сфере квантовых коммуникаций

Соглашение о сотрудничестве в сфере квантовых коммуникаций было подписано генеральным директором – председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым и губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Подписание состоялось в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума.

Стороны планируют осуществлять взаимодействие в части внедрения технологий квантовых коммуникаций, способствующих повышению эффективности объектов городского хозяйства на территории Новгородской области.

Соглашение будет содействовать созданию в Новгородской области промышленных (индустриальных) парков и технопарков, ориентированных на развитие технологических компетенций в сфере квантовых коммуникаций.

В рамках сотрудничества планируется привлечение промышленных предприятий Новгородской области для развития научно-технического потенциала в сфере квантовых коммуникаций.