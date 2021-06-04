МТС и правительство Воронежской области подписали соглашение о развитии цифровой инфраструктуры региона

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медиа- и телекоммуникационных сервисов, и правительство Воронежской области объявили о стратегическом партнерстве в рамках реализации программ, направленных на цифровизацию экономики Воронежской области. В рамках соглашения МТС инвестирует в инфраструктуру региона более 1 млрд руб. до 2025 г.

Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Воронежской области Александр Гусев и президент группы МТС Вячеслав Николаев.

В рамках соглашения с правительством области МТС планирует строить новые технологические сети стандарта NB-IoT для интернета вещей. В регионе планируется создать пилотные зоны для тестирования и дальнейшего внедрения вертикальных решений в промышленной сфере. Это позволит воронежским предприятиям автоматизировать производственные процессы при помощи технологий интернета вещей и видеоаналитики.

МТС и правительство Воронежской области выразили готовность к сотрудничеству в рамках совместных проектов по цифровизации инфраструктуры населенных пунктов Воронежской области, направленных на повышение безопасности городской среды при помощи использования больших данных и внедрения интеллектуальных систем видеонаблюдения в общественных пространствах региона. В совместных проектах по работе с большими данными стороны планируют создание обезличенных информационных витрин, отражающих ключевые общественно-экономические, сезонные и другие процессы, происходящие в Воронежской области. Эти данные планируется использовать при реализации крупных общественно-значимых проектов в сферах дорожного хозяйства, транспорта, промышленности, туризма и сельского хозяйства.

Кроме того, МТС и правительство Воронежской области заявили о совместной работе над реализацией проектов на основе облачных технологий и технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессах социально-значимых, государственных и коммерческих предприятий на территории Воронежской области. Особое внимание уделяется использованию технологий на основе искусственного интеллекта для оперативной коммуникации с населением региона, связанной со значимыми событиями в общественно-экономической жизни Воронежской области.

Важным направлением сотрудничества станет реализация в Воронежской области просветительских, образовательных и волонтерских проектов МТС, направленных на внедрение инновационных сервисов в области культуры и искусства, на творческое воспитание молодого поколения региона, сохранение исторической среды.

«Цифровизация ключевых сфер жизни Воронежской области способна дать импульс для развития экономики, наращивания эффективности в производственной сфере и формирования комфортной и безопасной общественной среды. Сотрудничество с одним из лидеров ИТ-отрасли поможет внедрять в нашем регионе инновационные решения, организовывать пилотные зоны для тестирования передовых в масштабе всей страны технологий, что в дальнейшем поможет увеличить инвестиционную привлекательность Воронежской области, а главное – создаст большие возможности для развития трудового, образовательного, созидательного ресурсов для жителей региона», – сказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«МТС является надежным партнером администрации региона в части развития инфраструктуры: за последние три года мы реализовали в регионе ряд уникальных проектов: провели масштабную модернизацию собственной сети и на четверть увеличили скорости 4G; обеспечили стопроцентное LTE-покрытие трассы М4 «Дон»; в этом году завершаем проект по обеспечение связью LTE железнодорожных путей; запустили технологичную сеть NB-IoT. Для местных жителей развитие инфраструктуры связи означает рост доступности жизненно-важных услуг в сфере медицины, образования, общественной безопасности, транспорта, экологии. Новое соглашение фокусирует наше сотрудничество с правительством Воронежской области на внедрение инновационных сервисов в различных отраслях экономики, и я уверен, что передовой опыт МТС и глубокая экспертиза в сфере инновационных технологий сослужат добрую службу региону и его жителям. Инновационные сервисы, которые мы уже сегодня готовы развивать на территории Воронежской области, направлены в первую очередь на улучшение качества жизни населения и увеличение производительности труда на предприятиях региона», – отметил президент МТС Вячеслав Николаев.