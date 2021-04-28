Республика Татарстан автоматизирует контроль результатов нацпроектов при поддержке «AT Consulting Восток»

«AT Consulting Восток» (входит в «Лигу цифровой экономики») внедряет информационную систему по контролю достижения результатов социально-экономического развития региона в Республике Татарстан. Она призвана повысить эффективность реализации национальных проектов в субъектах РФ. Запуск системы запланирован на лето 2021 г.

Система автоматизирует процессы управления и контроля исполнения правительством региона национальных проектов Российской Федерации. Решение будет реализовано как веб-сервис, также будет создано iOS-приложение для работы руководящего состава республики с данными. Система будет охватывать большое количество источников информации и нормативно-правовых актов, регламентирующих отраслевую составляющую проектной деятельности.

Система обеспечит в регионе единое цифровое пространство для контроля реализации нацпрограмм и проектов в других социально-экономических сферах. Это позволит наладить эффективный мониторинг и свод информации о достижении результатов, сократит проектные риски. Сервис также призван повысить уровень информатизации работы специалистов в органах исполнительной власти.

«Мы рады прийти в Республику Татарстан с таким интересным и сложным проектом. Пользователями станут первые лица, а информация, с которой они будут работать, относится к стратегически важной для развития региона. Для нас эта система важна еще и тем, что мы видим перспективу в решениях проектного госуправления, это сформировавшийся тренд», – сказал Владимир Высоцкий, генеральный директор компании «AT Consulting Восток».