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ДИТ Москвы: по просьбе фондов в московском благотворительном сервисе появилась новая функция

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

В благотворительном сервисе на портале Мэра и Правительства Москвы mos.ru теперь можно настроить автоматически повторяемые переводы.

«Эта опция, как и сам сервис, появилась по просьбе столичных благотворителей. Новая функция сделает перечисление средств на добрые дела еще удобнее: если ей воспользоваться, нужная сумма будет автоматически списываться в выбранный день», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Как отметила вице-мэр, с момента запуска сервиса в октябре прошлого года москвичи направили благотворительным организациям свыше 14,7 тысячи пожертвований. Их средний размер — более 270 рублей.

Партнерами проекта стали уже 40 фондов. Они поддерживают тяжелобольных детей и взрослых, людей с особенностями здоровья, малоимущих и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также бездомных животных.

Подключиться к сервису могут фонды, которые ведут социально значимую деятельность в столице более года и состоят в реестре благотворительных организаций Москвы. Чтобы максимально упростить процедуру подключения, для организаций разработана пошаговая инструкция. Она опубликована на сайте «Душевная Москва».

Чтобы пользоваться благотворительным сервисом портала mos.ru, а также другими многочисленными возможностями, которые он предлагает, нужно авторизоваться или завести личный кабинет. Затем необходимо зайти в раздел «Мои платежи», где есть блок «Благотворительность». В нем представлен список благотворительных программ фондов. Среди них есть программы социально-психологической реабилитации для людей с инвалидностью, помощи тяжелобольным детям, беременным женщинам и мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также программы оказания гуманитарной помощи. Оформить перевод можно и в пользу фондов, которые занимаются защитой бездомных животных.

Выбрав одну из программ, останется ввести сумму перевода и перейти к оплате. Далее на странице (под суммой) отобразится функция «Подключить автоплатеж». При нажатии на нее откроется окно для настройки параметров. Здесь можно увидеть наименование автоплатежа и название организации, в адрес которой поступит перевод. Пользователю предлагается указать сумму и периодичность взноса — конкретный день недели или месяца. Функция автоплатежа может быть настроена только для банковской карты. Если на ней недостаточно средств, об этом проинформируют в уведомлении. Изменить сумму пожертвования или отключить автоплатеж можно в блоке «Автоплатежи» на главной странице раздела «Мои платежи». Пользователям сервиса раз в три месяца направляют отчеты о его работе. В них указывается информация о количестве и сумме переводов, а также о том, какую сумму получил конкретный фонд за отчетный период. Чтобы получать статистику, необходимо подтвердить адрес электронной почты.

Благотворительный сервис на портале mos.ru разработан столичным Департаментом информационных технологий совместно с Комитетом общественных связей и молодежной политики и Общественной палатой города Москвы.

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