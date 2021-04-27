Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» запатентовал рентген для крови

Резидент особой экономической зоны столицы компания «Диагностика-М» запатентовал устройство рентгеновского облучения крови. Инвестиции в создание этой разработки – от начала реализации идеи до создания прототипа – составили порядка семи млн рублей, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Запатентованное предприятием устройство рентгеновского облучения крови устраняет биологическую активность донорской крови, снижая у пациента риск ее отторжения. Эта установка будет полезна на станциях переливания крови, при лечении ее патологий, включая онкологию, а также в ходе проведения операций по трансплантации костного мозга. Уже выпущены первые тестовые образцы, осуществляется их государственная сертификация», - пояснил руководитель ведомства.

Предприятие «Диагностика-М» является резидентом особой экономической зоны столицы с декабря 2019 года, напомнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев.

«Основные направления деятельности компании - разработка, создание, производство и поставка инновационной поисково-досмотровой и рентгеновской техники, применяемой в микроэлектронике и медицине. «Диагностика-М» активно инвестирует в создание инноваций, патентует свои уникальные разработки и запускает их в серию. Всего в портфеле компании 10 патентов», - отметил Геннадий Дегтев.

В числе последних объектов интеллектуальной собственности – полученный в конце 2020 года патент на устройство рентгеновского контроля изделий микроэлектроники. В настоящее время ведется подготовка к началу его промышленного производства, рассказал генеральный директор компании «Диагностика-М» Владимир Усачев.

«Новое устройство способно контролировать качество монтажа элементов печатных плат. Подобные приборы в России ранее не производились. Инвестиции в разработку устройства рентгеновского контроля изделий микроэлектроники превысили 20 млн рублей. Компания рассчитывает выпустить до конца 2021 года не менее десяти таких устройств»,- сказал он.

В общей сложности резидентами ОЭЗ «Технополис Москва» на конец 2020 года было получено 175 патентов на полезные модели и изобретения. В числе лидеров по данному показателю представители кластера микроэлектроники - компания «Микрон», имеющая более 50 патентов, НПЦ ЭЛВИС – порядка 40, Научно-исследовательский институт молекулярной электроники – более 30.