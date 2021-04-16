Администрация Ленинградской области реализовала систему предупреждения коррупции и конфликта интересов

В Администрации Ленинградской области реализован проект по созданию системы «Аргус», позволяющей осуществлять автоматизированную консолидацию и анализ сведений более чем 2 000 госслужащих на предмет соблюдения норм антикоррупционного законодательства. Партнером по внедрению выступила компания MOLGA Consulting.

Разработка системы для предупреждения коррупции и конфликта интересов, получившая название «Аргус», началась в сентябре 2020 года и была реализована в рекордно короткие сроки. Всего за три месяца проект был полностью завершен, а Администрация Ленинградской области получила возможность осуществлять сбор, мониторинг и автоматизированный анализ сведений в отношении госслужащих на предмет соблюдения ими норм антикоррупционного законодательства.

Система «Аргус» решила задачи по распознаванию и хранению в электронном виде справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера госслужащих, созданию базы данных, проверке полноты предоставленной информации и формированию отчетности по статусу исполнения обязанности по подаче справок. Мероприятия по выявлению коррупционных рисков более чем 2 000 подотчетных госслужащих теперь проводятся автоматически, а данные интегрируются с кадровой учетной системой.

Для повышения удобства процесса поддерживается возможность сканирования сразу нескольких справок, обеспечено хранение с высокой степенью защиты. В результате внедрения ожидается сокращение операционных затрат участников процесса до 50%. В будущем планируется развитие решения для проведения работы по выявленным коррупционным рискам, дополнительной отчетности.

«Для автоматизации работы в сфере противодействия коррупции в Ленинградской области разработана и внедрена компьютерная программа, позволяющая осуществлять консолидацию, мониторинг и автоматизированное обобщение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых подотчетными лицами. Эффект от создания компьютерной программы — в своевременном выявлении и предупреждении коррупционных правонарушений в части предупреждения (урегулирования) конфликта интересов, а также в сокращении затрат на анализ сведений, подготовку проектов кадровых документов», — отмечают в Администрации Ленинградской области.

«Совместными усилиями мы создали удобный и полезный продукт в рекордные сроки. Важной частью успеха было то, что все участники проекта слаженно создавали решение, призванное улучшить профилактику коррупции и повысить прозрачность этого процесса. Будем рады помочь всем субъектам РФ противодействовать коррупции», — сказал Дмитрий Королёв, руководитель проектов MOLGA Consulting.