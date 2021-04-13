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В школах Татарстана будут изучать ОС Astra Linux

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ГК Astra Linux и Управление образования Альметьевского муниципального района Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого к программе «Astra-школа» присоединились 13 общеобразовательных организаций Альметьевска: девять средних общеобразовательных школ, в том числе с углубленным изучением ряда предметов, инженерная школа, а также две гимназии и два лицея. Участие в программе «Astra-школа» актуально для школ и учреждений дополнительного образования, готовых внедрять в учебный процесс учебно-методические материалы и практико-ориентированные курсы по изучению операционных систем Astra Linux. Разработчик оказывает участникам проекта разностороннюю поддержку. Она включает оснащение классов информатики отечественной ОС, повышение квалификации профильных учителей и содействие в создании учебно-методических материалов, посвященных изучению операционной системы Astra Linux. Обучение применению ОС можно внедрять как в рамках основной образовательной программы, так и в качестве курсов для дополнительного образования школьников, например, «Основы операционной системы Astra Linux», «Безопасность операционных систем» и др.

В настоящее время во многих регионах России создана инфраструктура для обучения студентов и школьников операционным системам семейства Astra Linux. Программа «Astra-школа» реализуется в школах Москвы, Санкт-Петербурга, Магадана, Иркутской области, Пермского края и в других регионах. Альметьевск — четвертый город по численности населения и один из экономических центров Республики Татарстан. Привлечение потенциала ИТ-компаний России к наращиванию компетенций школьников в сфере отечественных программных продуктов является стратегически важной задачей не только для развития образовательных организаций, но и целых городов, выпускники учебных заведений которых составляют человеческий капитал региона.

«Для ГК Astra Linux сотрудничество с Управлением образования Альметьевского муниципального района Татарстана — это хорошая возможность нарастить уже имеющийся опыт кадрового обеспечения, который мы нарабатываем и внедряем в тесном взаимодействии с образовательными организациями. Вместе с тем участие в программе «Astra-школа помогает этим организациям включаться в процесс подготовки специалистов, владеющих технологиями работы с ПО Astra Linux», — сказал директор департамента образования ГК Astra Linux Федор Кирдяшов.

«Мы считаем этот шаг очень важным в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика». Внедрение современных отечественных продуктов в систему образования позволит нашим школьникам быть более конкурентными на рынке ИТ-специалистов. Учитывая тренд на импортозамещение в ИТ-отрасли страны, многие компании и госорганы уже мигрируют на российские операционные системы. А значит, стали необходимы не только опытные пользователи таких систем, но и специалисты в области разработки новых совместимых программных продуктов, их поддержки и обслуживания. Уверены, что к программе «Astra-школа» подключится еще больше учебных заведений нашей Республики», — отметил глава Альметьевского муниципального района Тимур Нагуманов.

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