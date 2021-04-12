Спецпроекты

В московских театрах начали устанавливать точки доступа к городскому Wi-Fi

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Городская сеть Wi-Fi начала работать в столичных театрах. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Бесплатный беспроводной интернет доступен в двух зданиях Московского академического театра имени Владимира Маяковского, Московском драматическом театре «Модерн» и детском музыкальном театре «Экспромт». Всего в них установлено 18 точек доступа.

«Жителю любого современного мегаполиса важно, чтобы хороший интернет всегда был под рукой — для работы, учебы, общения. Городской Wi-Fi уже есть на многих улицах Москвы, в библиотеках, домах культуры, музеях. Теперь точки доступа установили в столичных театрах. Подключиться к Wi-Fi сейчас можно более чем в 600 зданиях учреждений культуры», — отметила Наталья Сергунина. Ее словаприводятся на портале mos.ru

Кроме культурных площадок и улиц в пределах Садового кольца и Третьего транспортного кольца, бесплатный Wi-Fi доступен в парках и общежитиях вузов. Единое Wi-Fi-пространство позволяет пользоваться беспроводным интернетом, перемещаясь по всему городу, без повторной авторизации.

Чтобы подключиться к бесплатному городскому интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free. После этого открыть браузер и пройти идентификацию с помощью аккаунта на mos.ruили номера телефона, на который придет СМС с кодом. Далее необходимо нажать на кнопку «Войти в интернет».

Сегодня городская Wi-Fi-сеть насчитывает более 20,2 тысячи точек подключения. Беспроводной интернет есть в библиотеках, музеях, культурных центрах, кинотеатрах сети «Москино» и киноклубе-музее «Эльдар», — в учреждениях культуры действует свыше 3,8 тысячи точек доступа. Также Wi-Fi работает в 45 столичных парках. Еще около 11,6 тысячи точек подключения находятся в 162 корпусах студенческих общежитий 32 вузов.

Узнать о расположении всех точек доступа к городской сети Wi-Fi можно на mos.ru. Чтобы проверить, действует ли городской Wi-Fi на территории конкретного парка или улицы, нужно приблизить нужную локацию на карте.

Городская сеть Wi-Fi постоянно развивается. В 2020 году появилось более тысячи новых точек подключения. Из них свыше 400 находятся внутри Садового и Третьего транспортного кольца, остальные — на Северном речном вокзале, в трех общежитиях Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, а также в домах культуры и других городских учреждениях.

Помимо этого, специалисты модернизируют уже действующие беспроводные сети. Например, в прошлом году была в два раза увеличена пропускная способность каналов связи в общежитиях 23 высших учебных заведений, в том числе Российского университета дружбы народов, Российского университета транспорта, Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина и Московского государственного технологического университета «Станкин».

Другие материалы рубрики

ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая

Замглавы Минцифры по информационной безопасности назначен генерал-лейтенант с многолетним военным стажем

Путин подписал госполитику информбезопасности. Главные угрозы России: использование ИТ для экстремизма и подрыва суверенитета

Российские юристы попросили власть не пускать ИИ в «опасные» сферы

История развития, классификация и стоимость ERP-систем

Онлайн-конференция CNews «Видеотехнологии для бизнеса 2021: умные решения» состоится 20 апреля

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие увлажнители воздуха для дома: выбор ZOOM

Лучшие газонокосилки 2021 года: выбор ZOOM

Техноблог

Как исправить проблемы с сопряжением по Bluetooth

Какой гриль купить для дачи: газовый, электрический или угольный

Показать еще

Наука

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна
Показать еще
CNEWS TV
Детальный разбор технологии AMD PSB
Пожар в дата-центре Amazon в 2015 году
Новейший игровой смартфон Lenovo по цене iPhone ломается словно...
Nokia отказалась от всех старых смартфонов в пользу нового модельного...
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий