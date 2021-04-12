В московских театрах начали устанавливать точки доступа к городскому Wi-Fi

Городская сеть Wi-Fi начала работать в столичных театрах. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Бесплатный беспроводной интернет доступен в двух зданиях Московского академического театра имени Владимира Маяковского, Московском драматическом театре «Модерн» и детском музыкальном театре «Экспромт». Всего в них установлено 18 точек доступа.

«Жителю любого современного мегаполиса важно, чтобы хороший интернет всегда был под рукой — для работы, учебы, общения. Городской Wi-Fi уже есть на многих улицах Москвы, в библиотеках, домах культуры, музеях. Теперь точки доступа установили в столичных театрах. Подключиться к Wi-Fi сейчас можно более чем в 600 зданиях учреждений культуры», — отметила Наталья Сергунина. Ее словаприводятся на портале mos.ru

Кроме культурных площадок и улиц в пределах Садового кольца и Третьего транспортного кольца, бесплатный Wi-Fi доступен в парках и общежитиях вузов. Единое Wi-Fi-пространство позволяет пользоваться беспроводным интернетом, перемещаясь по всему городу, без повторной авторизации.

Чтобы подключиться к бесплатному городскому интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free. После этого открыть браузер и пройти идентификацию с помощью аккаунта на mos.ruили номера телефона, на который придет СМС с кодом. Далее необходимо нажать на кнопку «Войти в интернет».

Сегодня городская Wi-Fi-сеть насчитывает более 20,2 тысячи точек подключения. Беспроводной интернет есть в библиотеках, музеях, культурных центрах, кинотеатрах сети «Москино» и киноклубе-музее «Эльдар», — в учреждениях культуры действует свыше 3,8 тысячи точек доступа. Также Wi-Fi работает в 45 столичных парках. Еще около 11,6 тысячи точек подключения находятся в 162 корпусах студенческих общежитий 32 вузов.

Узнать о расположении всех точек доступа к городской сети Wi-Fi можно на mos.ru. Чтобы проверить, действует ли городской Wi-Fi на территории конкретного парка или улицы, нужно приблизить нужную локацию на карте.

Городская сеть Wi-Fi постоянно развивается. В 2020 году появилось более тысячи новых точек подключения. Из них свыше 400 находятся внутри Садового и Третьего транспортного кольца, остальные — на Северном речном вокзале, в трех общежитиях Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, а также в домах культуры и других городских учреждениях.

Помимо этого, специалисты модернизируют уже действующие беспроводные сети. Например, в прошлом году была в два раза увеличена пропускная способность каналов связи в общежитиях 23 высших учебных заведений, в том числе Российского университета дружбы народов, Российского университета транспорта, Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина и Московского государственного технологического университета «Станкин».