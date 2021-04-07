Segezha Group внедряет передовые для лесной индустрии цифровые решения

Вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group (входит в АФК «Система») Павел Вахнин рассказал экспертному сообществу о важности «зеленого коридора» для цифровых проектов, вызовах, с которыми сталкивается цифровая трансформация, а также об исключении человеческого фактора из многих процессов генерации данных.

Как отметил вице-президент лесопромышленного холдинга, в Segezha Group принята цифровая модель управления, которая состоит из четырех слоев: слой интерфейсов, слой аналитики и сервисов, слой данных (Data Lake) и физический слой источников данных. Для повышения достоверности данных, их объема и снижения субъективного участия человека в процессах, компания использует автоматизированные средства генерации и передачи данных. Микросервисная архитектура позволяет холдингу получать экономическую эффективность от каждого проекта уже в момент его запуска.

Как отметил спикер компании, более современные инструменты автоматизации и роботизации процессов потребовались в связи с интенсивным развитием активов, значительным усложнением бизнес-модели, производственных цепочек и транспортных сетей, ростом объемов и расширением ассортимента продукции. Назрела необходимость повышения прозрачности данных и дополнительного контроля, предупреждения внеплановых потерь. Для достижения этих целей сегодня используется весь спектр технологий Индустрии 4.0: компьютерное зрение, машинное обучение, промышленный интернет вещей, мобильные интерфейсы, носимые устройства, большие данные, в том числе полученные при помощи беспилотных летательных аппаратов (дронов). На всех производственных участках создан доступ к информации с любых устройств, включая планшеты и смартфоны.

«Успех цифровой трансформации во многом зависит от команды, поддержки менеджмента и условий, которые компания создает для этого процесса. В каждой конкретной точке бизнес-процесса мы тестируем различные технологии и выбираем те, которые наиболее эффективно показывают себя в прикладной среде. Например, одной из важных задач является процесс контроля и учета сырьевого потока», - заметил Павел Вахнин.

Он рассказал, как Segezha Group применяет различные комбинации технологий и решений для каждого участка в зависимости от географии, доступности инфраструктуры и иных факторов. К примеру, методы цифрового измерения круглого леса, применяемые в компании, в перспективе нескольких лет могут стать новым отраслевым стандартом для всей лесной отрасли России.

Вице-президент компании также подчеркнул, что в настоящее время цифровизация затрагивает в Segezha Group все сферы, включая интегрированное бизнес-планирование, электронную коммерцию, развитие системы по управлению персоналом, промышленную безопасность, охрану труда и экологии, нормативно-справочную информацию по продуктам, регламентам обслуживания оборудования, транспортной логистике и клиентам.

Отдельным пунктом им был выделен так называемый «зеленый коридор» для проектов цифровой трансформации. Эта практика позволяет направлению выйти за пределы корпоративных бюрократических процедур, тем самым максимально снизить транзакционные издержки, time to market -продуктов и ускорить сроки получения экономических эффектов.

Также спикером было отмечено, что в текущей обстановке, ключевой задачей является увеличение количества источников данных, внедрение и совершенствование алгоритмов очистки и аналитики, качественные системы моделирования, которые позволят менеджменту увидеть последствия тех или иных решений и выбрать оптимальное. В частности, на эти цели работает цифровое решение по финансовому планированию и бюджетированию, по МСФО и консолидированной управленческой отчетности, централизованному управлению денежными средствами всех предприятий.

«В современных условиях цифровизация означает готовность к дальнейшему росту и экспансии бизнеса на высокомаржинальные рынки. ИТ помогает бизнесу планировать и моделировать различные сценарии и своевременно принимать важные управленческие решения, усиливая свои конкурентные преимущества», - подчеркнул П.Вахнин.