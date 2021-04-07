Спецпроекты

Правительство одобрило расширение возможности взаимодействия с судом в режиме онлайн

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Правительство РФ одобрило законопроекты, направленные на регулирование дистанционного участия в судебных заседаниях, а также цифровую трансформацию мер принудительного исполнения.

Законопроект, подготовленный в рамках федерального проекта, за который отвечает Минэкономразвития, существенно расширяет возможности взаимодействия с судом. Изменениями предлагается разрешать предоставлять доказательства в электронной форме, направлять их в режиме онлайн, а также позволить дистанционно участвовать в судебном заседании в режиме веб-конференции.

Также был разработан проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях цифровой трансформации принудительного исполнения исполнительных документов».

Он направлен на устранение правовых ограничений, которые связаны с электронным взаимодействием с Федеральной службой судебных приставов с другими участниками исполнительного производства (в том числе профессиональных взыскателей) с помощью различных электронных каналов взаимодействия (Система межведомственного электронного взаимодействия, портал госуслуг).

Также проектом предлагается исключить ошибочную идентификацию в установлении должника в рамках осуществления исполнительного производства при рассмотрении дела судом.

Данные законопроекты позволят снизить вероятность возникновения ошибок при взыскании долгов при принудительном исполнении решений судов, что существенно повысит эффективность правосудия.

Законопроекты разработаны в рамках федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика», за который отвечает Минэкономрвзвития, и одобрены на заседании Правительства РФ для внесения в Госдуму РФ.

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