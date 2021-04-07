«ИКС холдинг» завершает первый этап проекта цифровой трансформации ТЭК Узбекистана

Российская многопрофильная ИТ-группа «ИКС холдинг» объявила о завершении первого этапа проекта по разработке концепции и дорожной карты цифровизации ТЭК Республики Узбекистан, старт которому был дан в Ташкенте 11 февраля 2021 г. Совместные рабочие группы, в состав которых вошли эксперты холдинга и представители Министерства энергетики Узбекистана, совершили более 200 поездок по всей территории республики и провели более 400 интервью среди сотрудников крупнейших предприятий ТЭК страны.

«Мы подготовили описание текущего состояния автоматизации и цифровизации семи крупнейших государственных компаний Узбекистана, – сказал Станислав Киселев. – Таким образом, к концу апреля на рассмотрение управляющему совету, в состав которого войдет министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов, будет представлен отчет. Затем мы приступим ко второму этапу, во время которого будет разработана детальная дорожная карта и согласован список проектов, которые существенно повлияют на повышение эффективности предприятий, сокращение их операционных затрат, снижение себестоимости, повышение качества клиентоориентированности к конечному потребителю и заложат фундамент для дальнейшего развития двух индустрий».

Вице-президент «ИКС холдинга» отметил, что многопрофильная ИТ-группа обладает достаточной компетенцией и количеством профильных специалистов для реализации всего проекта собственными силами. «Мы точечно привлекаем индустриальных экспертов там, где это необходимо. В основном это касается международного опыта. Мы сотрудничаем с рядом крупных зарубежных компаний, что позволяет нам найти наилучшее решение, которое мы применим для компаний Республики Узбекистан, но в целом, полностью проект мы будем реализовывать собственной командой», – сказал Станислав Киселев.

Вице-президент российского ИТ-холдинга также обратил внимание на то, что во время встреч с представителями организаций ТЭК Узбекистана большой интерес к цифровизации бизнес-процессов проявляли молодые специалисты. Они хотят увидеть на своих предприятиях технологии, о которых раньше только читали. «Наша миссия – создавать рабочие места, обучать молодежь и сократить отток работников с предприятий в другие города, регионы и страны, – сказал Киселев. – Мы хотим доказать на деле, что технологии – это не замена человека, а, наоборот, удобный инструмент для повышения эффективности».

Договор на оказание услуг между «ИКС холдингом» и Министерством энергетики Республики Узбекистан был подписан 15 декабря 2020 г. в посольстве Узбекистана в Москве. Свои подписи под документом поставили глава «ИКС холдинга» Антон Черепенников и министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов. Проект реализуется совместно с внебюджетным межотраслевым фондом энергосбережения при Министерстве энергетики Республики Узбекистан.