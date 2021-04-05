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Чернышенко: «Более тысячи базовых станций для обеспечения интернетом малых населенных пунктов установят в 2021 году»

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Более тысячи базовых станций для обеспечения интернетом малых населенных пунктов установят в 2021 году. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

В населенных пунктах с населением от 100 до 249 человек установят 383 базовых станции, в населенных пунктах численностью 250-500 человек – 794. В населенных пунктах с численностью 250-500 человек дополнительно будут установлены 1 525 точек доступа.

«Создание инфраструктуры связи принципиально важно для реализации государственных задач, в том числе в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В этой связи приоритет для нас - устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году интернетом населения на всей территории страны, включая самые удаленные ее уголки. В 2021 году запланирована установка более тысячи базовых станций для организации доступа к интернету малых населенных пунктов. Это отразится на качестве жизни малых поселений. До конца этого года подключим также к интернету все социально значимые объекты, в том числе образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления. Минцифры поэтапно решает эти задачи», - отметил вице-премьер.

«В 2021 году стартует второй этап устранения цифрового неравенства в России – он включит в себя обеспечение населенных пунктов интернетом и начало предоставления услуг мобильной связи там, где сейчас они недоступны. Высокоскоростной интернет придет в села и деревни с 100-250 жителями, а мобильная связь - в населенные пункты с населением 100- 500 человек. Кроме того, чтобы как можно быстрее подключить малые населенные пункты к интернету, нам придется отказаться от эксплуатации таксофонов там, где они сейчас не востребованы. Это позволит высвободить ресурсы для ускоренного строительства современных базовых станций по технологии 4G», - рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Маскут Шадаев.

В этом году из эксплуатации выведут все таксофоны в населенных пунктах с численностью населения более тысячи человек и все таксофоны в населенных пунктах с численностью менее тысячи человек, трафик по которым в 2020 году составлял менее 1 минуты в месяц.

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