Спецпроекты

Концерн «Автоматика» объявил о готовности создавать «цифровые двойники» промышленных предприятий

ИТ в госсекторе Техника

Специалисты НПП «Сигнал», входящего в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», разработали и внедрили систему «цифровой двойник предприятия». Она представляет из себя набор оборудования, позволяющий в режиме реального времени контролировать все процессы, связанные с электроснабжением, водоснабжением и другими инженерными системами предприятия. Ключевой особенностью «цифрового двойника» является контроллер, производимый на предприятии «Сигнал». Он позволяет собирать информацию со всех известных датчиков различного производства, что существенно облегчает процесс построения системы. Внедрение подобных разработок на предприятиях позволит существенно снизить аварийность и затраты на ремонт.

«Цифровой двойник» позволяет главному инженеру, не покидая рабочего места, проводить мониторинг производственных процессов на предприятии, оперативно выявлять и реагировать на неисправности в работе технических устройств, собирать статистику и создавать ежемесячные отчеты.

Внедрение системы позволит предприятию существенно снизить аварийность, уменьшить затраты на ремонт оборудования и качественно оцифровать важные технические процессы, протекающие на предприятии. Данная система очень проста в использовании и может быть установлена не только у главного инженера предприятия, но и любого сотрудника с минимальными навыками обращения с ПО, что, в свою очередь, позволит сократить затраты на заработную плату и уменьшить численность обслуживающего персонала.

«Концерн «Автоматика» обладает большим опытом построения информационных систем и внедрения комплексных решений для осуществления контроля технического состояния оборудования в режиме реального времени и своевременного выявления возможных дефектов, предотвращения аварийных ситуаций и продления срока эксплуатации оборудования предприятием. Новая разработка концерна призвана содействовать дальнейшей цифровой трансформации предприятий российской промышленности. На сегодняшний день мы готовы внедрять «цифровой двойник» на другие предприятия госкорпорации «Ростех», – отметил первый заместитель генерального директора концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

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