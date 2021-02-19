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Открыт набор на обучение команд CDO навыкам управления на основе данных

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе

Объявлен набор на обучение по программе «Клик», которая входит в список мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Обучение повысит уровень цифровых компетенций, сформирует навык работы с данными и поможет участникам реализовать собственные проекты. Оператором программы выступает центр компетенций по кадрам для цифровой экономики «Университета 2035».

«Клик» – это образовательная программа, которая обучает навыкам управления на основе данных и помогает сформировать команды цифровой экономики. В рамках обучения команды решают актуальные для своей организации задачи и повышают эффективность работы с информацией.

«Цифровое развитие государства зависит от компетенций каждого сотрудника. Особенно руководители сегодня должны владеть инструментами создания и реализации проектов, использовать технологии искусственного интеллекта и визуализации данных. Такие навыки помогут обеспечить максимально эффективную работу госаппарата, бизнеса и повысят профессиональную ценность специалиста», – сказал замглавы Минцифры России, руководитель федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» Евгений Кисляков.

«Программа «Клик» – это не только программа обучения, это в первую очередь интенсивный формат развития собственных проектов и создания внутренних проектных команд, – отметил управляющий директор центра компетенций по кадрам для цифровой экономики «Университета 2035» Олег Подольский. – В 2021 г. программа будет продолжена в прежнем и хорошо зарекомендовавшем себя формате: команды будут решать актуальные для своей организации задачи, развивая тем свой уровень цифровых навыков в сфере управления на основе данных и повышая эффективность обработки оперативной и плановой информации в интересах социально-экономического развития».

«Важно, что современные тенденции в области цифры требуют не обособленной, а слаженной работы мощных по набору своих компетенций команд. Программа Клик полностью отвечает этим требованиям. В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в 2021 г. обучиться по программе смогут 5 тыс. профессионалов страны. Сегодня как никогда востребованы цифровые навыки менеджеров, умение работать с данными и встраивать цифровые решения в операционную деятельность бизнеса», — сказала Юлия Горячкина, заместитель директора по направлению «Кадры для цифровой экономики» организации «Цифровая экономика».

«Университет 2035» принимает заявки от групп численностью 5–10 человек. Команды могут представлять органы власти, НКО, образовательные учреждения, коммерческие компании и корпорации. Для участия в отборе каждая команда должна представить проект для разработки на программе, направленный на достижение стратегических целей организаций-участников. В его основе должны быть заложены принципы цифровой трансформации, оптимизации или изменения существующих процессов, а также создания новых цифровых решений.

Обучение проходит с 1 апреля по 1 июля в очно-заочном формате с применением дистанционных технологий. Программа «Клик» включает в себя 108 часов, из которых более 65% посвящено развитию навыков в управлении и проектной деятельности, формированию внутренних команд цифровой экономики, а также развитию собственных проектов.

Заявки на обучение в первом наборе 2021 г. принимаются до 26 марта на сайте программы. Всего в течение года более 5 тыс. человек пройдут обучение по программе.

Программа «Клик» была запущена в 2020 г. За прошедший год цифровые навыки освоили более 5 тыс. человек, 72% из которых – это сотрудники органов власти, 28% — работники госкорпораций и коммерческого сектора. Среди основных корпоративных участников – «Почта России», «Трансмашхолдинг», «Аэрофлот», «КАМАЗ» и ГК «Содружество». Самые многочисленные команды органов государственной власти были представлены от Росстата, ТФОМС России, Минэкономразвития России и Минздрава России. Всего в 2019–2020 гг. в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» по программам CDO обучились более 10 тыс. человек.

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