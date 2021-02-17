Минцифры признало сервис, разработанный РЕД СОФТ, самым быстрым на портале «Госуслуги»

Сервис по предоставлению информации о ходе исполнительного производства, разработанный компанией РЕД СОФТ, признан Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации самым быстрым онлайн сервисом на портале «Госуслуги». Он позволяет должникам и взыскателям в режиме онлайн получить информацию о ходе исполнительного производства. Более 90% запросов исполняется менее чем за 3 секунды. Ответ на запрос будет содержать причину и сумму задолженности, наложенные на должника ограничения, действия судебных приставов по исполнительному производству и т.д. Данный сервис — среди самых популярных на портале — более 30 тыс. запросов в сутки.

«Темпы цифровой трансформации стабильно растут, что отражается в первую очередь на качестве предоставления услуг населению. Рекордная скорость реагирования сервиса по судебной задолженности обусловлена расширением компетенций отечественных разработчиков и созданием конкурентоспособных и эффективных продуктов, что свидетельствует об активном развитии российского рынка ИТ. Уверен, что данный рекорд станет примером и подготовит почву для новых успехов», - комментирует Дмитрий Огуряев, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

«Разработчиком нового сервиса выступил резидент Сколково «РЕД СОФТ». Компания длительное время успешно ведёт проекты в Федеральной службе судебных приставов. Для реализации сервиса были доработаны отдельные компоненты АИС ФССП России, добавлены новые реестры в банк данных. Необходимо отметить, что сервис использует отечественные продукты, в частности СУБД Ред База Данных (производства РЕД СОФТ), а также OpenSource решения», - отмечено в ФССП России.

СУБД Ред База Данных – российская СУБД с открытым кодом; продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных под №1. СУБД Ред База Данных обладает сертификатом ФСТЭК России, что удостоверяет ее применение в государственных информационных системах до первого класса защищенности включительно и информационных системах персональных данных до первого уровня защищенности персональных данных включительно.

«Примечательно, что до проведенной доработки в рамках сервиса информация предоставлялись в течение 5-7 минут и была далеко не полной. Благодаря нашей работе время реагирования сократилось до 2-5 секунд, и теперь система предоставляет исчерпывающий список сведений. Высокая оценка Минцифры и ФССП России свидетельствует о том, что российский рынок ИТ способен решать серьезные задачи используя собственный российский техностек и наработанные компетенции», - добавил Максим Анисимов, генеральный директор РЕД СОФТ.