«Ростелеком» приступил к модернизации уличного освещения в Челябинске

«Ростелеком» в рамках энергосервисного контракта с комитетом дорожного хозяйства Челябинска начал монтаж интеллектуальных светодиодных светильников в Металлургическом районе города. Умные фонари солнечного спектра будут обеспечивать комфортное освещение более трехсот улиц самого большого по площади района южноуральской столицы, а также экономить до 70% муниципального бюджета на оплате электроэнергии. Компания «Ростелеком» выступает инвестором и интегратором этого проекта.

Металлургический район станет первым районом Челябинска, где будет модернизирована система уличного освещения с внедрением энергосберегающих технологий в рамках единой программы по цифровизации городского хозяйства «Умный город». Современные цифровые решения для уличного освещения дают возможность повысить безопасность пешеходов и водителей, сделать улицы комфортнее и уютнее, сэкономив электроэнергию и бюджет города.

Министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов отметил: «Проект «Умный город» реализуется в рамках двух нацпроектов - «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». Внедрение энергоэффективных технологий при организации уличного освещения с возможностью отключения или регулировки яркости в зависимости от времени суток и погодных условий – это одно из базовых требований к умным городам, определенных Минстроем России. В нашей области шесть городов-пилотов участвуют в проекте - Челябинск, Магнитогорск, Сатка, Копейск, Кыштым, Снежинск. До конца 2025 года мы планируем увеличить долю городов и районов, реализующих мероприятия «Умный город», до 50%».

Проект по модернизации уличного освещения в Металлургическом районе Челябинска «Ростелеком» планирует завершить в апреле 2021 года. Всего там будет установлено 4850 умных светильников.

«Перед новым годом «Ростелеком» успешно протестировал работу более 20 приборов уличного освещения на участках улиц Мира и Богдана Хмельницкого в Металлургическом районе Челябинска. Сейчас специалисты связи уже приступили к замене старых фонарей на энергоэффективные на объектах первой очереди – в поселках Каштак и Першино. Далее мы планируем произвести подключение поселка Аэропорт, а также фонарей, освещающих автодорогу в Аэропорт. К апрелю интеллектуальное освещение появится на ведущих транспортных магистралях района: шоссе Металлургов, улицах Черкасская и Сталеваров, а также в посёлке ЧМК и Китай-городке», − прокомментировал директор Челябинского филиала компании «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Настройки оборудования позволяют обеспечить максимальную видимость даже в сумерках. Умные фонари со светодиодами солнечного спектра способны выдерживать экстремальный температурный режим в диапазоне от минус 60°С до плюс 40°С, высокую влажность и перепады атмосферного давления, поэтому будут бесперебойно освещать улицы района не менее четверти века. Но главное их преимущество — способность менять интенсивность освещения в зависимости от астрономического времени суток и погодных условий.

«Ростелеком» в Челябинской области развивает технологии «Умного города» с 2016 года. Южный Урал сегодня является абсолютным лидером УрФО и Пермского края по количеству населенных пунктов, где внедрены интеллектуальные решения в области энергосбережения сферы ЖКХ. На улицах 40 населенных пунктов Челябинской области, включая крупные города региона, такие как Касли, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Пласт, Сатка, Троицк, работают более 28 000 умных светильников.