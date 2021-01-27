Спецпроекты

«Россети» тиражируют цифровую систему оперативного мониторинга энергоснабжения временно подконтрольных объектов

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Россети» начали тиражирование цифровой системы оперативного мониторинга энергоснабжения временно подконтрольных объектов. Новая система дополняет существующие инструменты контроля и позволяет кратно улучшить скорость реакции на любые инциденты.

Часто энергетики решают задачи по электроснабжению критически важных объектов, где отсутствуют телеметрия и возможность визуализации. Например, это больницы, которые работают с пациентами с COVID-19, или избирательные участки в Единый день голосования.

Ответственный сотрудник с помощью приложения «Мобильный мониторинг» регистрирует событие на своем смартфоне. Можно добавить фото- и видеоматериалы, отправить дополнительные сведения в мессенджер.

Виртуальный диспетчер направляет сообщение в соответствующий район электрических сетей для оперативного реагирования. Время передачи данных – не более 10 секунд. Одновременно информация поступает в Ситуационно-аналитический центр и отображается на интерактивной карте. Ход аварийно-восстановительных работ контролируется в автоматическом режиме.

Система развернута в «Россети Тюмень» и апробирована в Единый день голосования в сентябре 2020 года. Даже в условиях большого количества подконтрольных объектов (около 100 избирательных участков) она безотказно регистрировала инциденты и распределяла сообщения по зонам эксплуатационной ответственности.

В первой половине 2021 года система будет внедрена в «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Северо-Запад». Затем планируется тиражирование в 100% распределительных сетевых компаниях группы.

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