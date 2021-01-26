«Ростелеком» до 498 увеличит количество камер фотовидеофиксации нарушений на дорогах Самарской области

В декабре 2020 г. «Ростелеком» и Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Безопасный регион» заключили новый контракт на оказание услуг по предоставлению данных с камер фотовидеофиксации (ФВФ) о нарушениях правил дорожного движения в Самарской области на 2021–2022 гг. Ранее компания на протяжении двух лет также оказывала услуги по организации ФВФ в регионе.

В рамках нового контракта «Ростелеком» обеспечит функционирование 488 камер фотовидеофиксации, из них 289 — в Самаре, 114 — в Тольятти, 35 — в Сызрани, 35 — в Новокуйбышевске, девять — в Чапаевске и шесть — в Отрадном. Компания проведет замену 119 ранее установленных камер на широкоформатные устройства для отслеживания нарушений на перекрестках, что расширит функциональность и позволит фиксировать больше видов правонарушений. Также запланирована установка 10 новых камер ФВФ для контроля скоростного режима на федеральных трассах.

«Камеры фотовидеофиксации работают круглосуточно и в автоматическом режиме. Наши специалисты обеспечивают эксплуатационное и профилактическое обслуживание оборудования, ведут постоянный мониторинг работы системы, при выявлении неполадок корректируют настройки в режиме онлайн. Для установки программно-аппаратных комплексов мы выбираем оживленные участки дорог, отрезки трассы с повышенной аварийностью и сложной геометрией», — отметил директор Самарского филиала «Ростелекома» Вячеслав Добрынин.

Вся информация с камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения передается в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области для принятия предусмотренных законом мер.

«По данным Управления ГИБДД Самарской области установка камер фотовидеофиксации помогает снизить аварийность на дорогах региона, повысить дисциплину у водителей и пешеходов и оперативно реагировать на правонарушения. Так дорожно-транспортных происшествий в 2020 г. стало на 17,2% меньше по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года», — сказал руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Как показывает статистика, после запуска системы фотовидеофиксации количество пострадавших в ДТП уменьшается в два раза, а количество нарушений (превышение скоростного режима, езда по обочинам, неправильные обгоны и другие) сокращается не менее чем в шесть раз.