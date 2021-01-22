Спецпроекты

ИТ-директор «Росатома» вошел в состав Экспертного совета при Министерстве цифрового развития РФ

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Евгений Абакумов, директор по информационным технологиям госкорпорации «Росатом», вошёл в состав Экспертного совета по программному обеспечению (ПО) при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Основными целями государственного объединения являются проведение экспертизы при включении сведений о ПО в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также классификация иностранного ПО.

Председателем Экспертного совета является министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В составе постоянно действующего органа представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Евразийской экономической комиссии, АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» и другие руководители федеральных органов исполнительной власти, ассоциаций и ведущих игроков российского ИТ-рынка.

«Информационные технологии сегодня являются важнейшей сферой, для развития которой необходимо тесное взаимодействие бизнеса и государственных регуляторов. Поэтому включение в профильный экспертный совет для меня – не только большая честь, но и ответственность, которая предполагает большую совместную работу по повышению импортонезависимости российских ИТ. В Росатоме в рамках программы «Цифровое импортозамещение» мы на практике реализуем ряд проектов, которые уже сегодня можно масштабировать за пределы атомной отрасли. Уверен, что наш опыт будет востребован в профессиональном сообществе», – прокомментировал Евгений Абакумов, директор по информационным технологиям Госкорпорации «Росатом».

Евгений Абакумов занимает должность директора по ИТ «Росатома». Под его руководством реализуются ИТ-проекты, входящие в Единую цифровую стратегию «Росатома», он также отвечает за создание единой ИТ-архитектуры атомной отрасли и обеспечение процесса внедрения российских технологий в отраслевой ИТ-ландшафт.

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