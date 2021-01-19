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На портале госуслуг стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило, что теперь записаться на вакцинацию от COVID-19 возможно через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Для этого достаточно иметь упрощенную учетную запись на портале.

«С сегодняшнего дня в тестовом режиме при обращении через госуслуги к сервису "Запись на прием к врачу” гражданин сможет выбрать доступные пункты для вакцинации от коронавируса в тех субъектах РФ, медицинские организации которых корректно выполнили необходимую техническую настройку. Запись на вакцинацию также доступна в мобильном приложении “Госуслуги”», — сказал замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Чтобы записаться на вакцинацию, на стартовой странице портала необходимо выбрать услугу «Запись на прием к врачу», либо просто кликнуть по баннеру и сразу попасть на форму данного сервиса.

С 31 января 2021 г. станет доступна отдельная специализированная форма записи на вакцинацию, для упрощения выбора медорганизации и повышения удобства пользователя, в том числе, при записи на второй этап вакцинации.

Необходимые для записи данные автоматически предзаполняются на интерактивной форме записи, если ранее они были указаны пользователем на портале. Если же данные в профиле на госуслугах отсутствуют, требуется заполнить ФИО, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и данные полиса ОМС. После чего перейти к выбору организации, в которой доступна медицинская услуга по вакцинации от COVID-19, и зарезервировать время из доступных вариантов.

После прохождения вакцинации гражданину будет предложено вести дневник самонаблюдения на Едином портале или в мобильном приложении. Напоминания об этом придут автоматически в установленные дни.

По завершении второго этапа вакцинации с согласия пользователя может быть оформлен электронный сертификат вакцинировавшегося. Этот сертификат гражданин сможет предъявить в виде QR-кода в мобильном приложении госуслуг.

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