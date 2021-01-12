Спецпроекты

DMR-радиостанции концерна «Созвездие» получили статус ТОРП

Телеком Беспроводная связь ИТ в госсекторе Техника

Цифровые гражданские DMR-радиостанции концерна «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») получили статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) и включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Статус присвоен приказом Минпромторга России на основании заключения Межведомственного экспертного совета.

Линейка новой DMR-аппаратуры включает переносные, автомобильные радиостанции и ретранслятор. Устройства совместимы со всеми существующими отечественными и зарубежными гражданскими системами профессиональной мобильной радиосвязи стандарта DMR и могут применяться на железнодорожном транспорте, в аграрном секторе, Росгвардии, МЧС, МВД, скорой помощи, логистических и транспортных компаниях, а также на предприятиях добывающих отраслей.

Новейшее оборудование отличает устойчивость к воздействию внешних факторов, таких как вибрация, удары, экстремальные температуры, попадание влаги. Устройства также обладают повышенной помехозащищенностью и защитой от прямого прослушивания.

«Присвоение статуса ТОРП новой DMR-аппаратуре концерна «Созвездие» позволит предприятию получать приоритет в конкурсах на закупку, проводимых государственными заказчиками и компаниями с государственным участием в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также участвовать в масштабных проектах с повышенными требованиями к телекоммуникационному оборудованию», – сказал генеральный директор концерна «Созвездие» Михаил Артемов.

Серийный выпуск радиостанций начался в 2020 г.

Другие материалы рубрики

ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта

Российские тюремщики получат 25 миллиардов на цифровизацию

Покупаемый ВТБ строитель «Гособлака» ищет серверы на Intel за 2,5 миллиарда

Слежка за москвичами выходит на новый уровень. Власти начнут собирать данные об их деньгах, собаках и котиках

Российские разработчики микроэлектроники попали под «налоговый маневр для ИТ»

Переход российских регионов к «умному ЖКХ» обойдется в 87 миллиардов

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Обзор Zero 8: флагман от нового бренда Infinix

Техноблог

Нужен ли SSL-сертификат вашей личной странице или блогу?

8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новые находки ученых: ИИ проанализировал палеонтологическую летопись

Микроэлектроника будет еще меньше: в чипы полностью встроили светодиоды

Суперманевренный дрон с оперением может двигать крыльями и хвостом

Самые интересные космические открытия в 2020 году
Показать еще
CNEWS TV
Каким должен быть стол для конференций в цифровом офисе
CNews FORUM 2020: какие технологии повысят устойчивость бизнеса...
Федор Прохоров, CTO SberCloud
Наталия Агафонова, генеральный директор АО "Новые коммуникационные...
«АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений «АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации