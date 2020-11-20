РЭЦ запускает онлайн-платформу для компаний-экспортеров

Российский экспортный центр (РЭЦ) завершил подготовку к запуску информационной системы «Одно окно», которая обеспечит бизнесу онлайн доступ к государственным и иным услугам, сопровождающим выход компаний на экспорт. В качестве оператора данной системы в сфере внешней торговли РЭЦ утвержден Правительством России. Онлайн платформа прошла аттестацию на соответствие требованиям информационной безопасности, выполнение которых необходимо для получения статуса государственной информационной системы (ГИС). Проектирование и внедрение средств защиты информации (СЗИ) обеспечила компания «Информзащита».

Вывод компании на внешний рынок – комплексный вопрос, который требует одновременного решения целого ряда разноплановых задач: от аналитики и разработки маркетинговой стратегии до сбора и подачи документов в различные ведомства. В информационной системе «Одно окно» в цифровом виде представлены услуги и сервисы, необходимые компании-экспортеру для решения основных задач бизнеса на каждом этапе экспортного цикла. Сервисы, связанные с аналитикой, например, не только выдадут тематические исследования, но и помогут с поиском рыночных ниш и потенциальных партнеров. Сервисы государственного блока обеспечат доступ к услугам, которые предоставляют ведомства: подача документов и заявок, электронное хранение сертификатов и лицензий и многие другие. Все эти функции автоматизированы, а данные из разных учреждений интегрированы в платформу, что дает возможность многократно использовать единожды предоставленные документы.

Система, которая аккумулирует в себе большие данные, много персональной и корпоративной информации и интегрируется с государственными учреждениями, нуждается в надежной киберзащите. За разработку и внедрение средств защиты информации в систему «Одно окно» отвечала компания «Информзащита». Система оснащена всем необходимым комплексом защиты, что подтверждает аттестат соответствия. Аттестация предусматривает комплексную проверку защищаемого объекта информатизации для оценки соответствия применяемого комплекса мер и средств защиты требуемому уровню безопасности, а также выполнение требований законодательства в части эксплуатации государственных информационных систем. Аттестация ГИС на соответствие требованиям по защите информации является заключительным мероприятием в части построения системы защиты информации в ГИС.

Для клиентов платформы предусмотрена идентификация/аутентификация на основе сертифицированных СЗИ, которую можно еще усилить, использую электронную подпись. Кроме того, ЦОД, где хранятся данные, и канал, по которому они передаются, тоже оснащены специализированными средствами защиты.

«Предоставление государственных услуг населению и бизнесу на основе цифровых платформ, объединяющих электронные ресурсы и сервисы на базе наиболее передовых технологий, становится реальностью. И запуск информационной системы «Одно окно» тому подтверждение. Это целая цифровая экосистема, многофункциональный центр для экспортеров, создание которого предусмотрено национальным проектом «Международная кооперация и экспорт». Она объединит сервисы, предоставляемые многими федеральными органами исполнительной власти в сфере регулирования внешнеэкономической деятельности, и, в конечном итоге, должна обеспечить бесшовную среду для оказания услуг экспортерам», – отметил заместитель председателя Правительства Алексей Оверчук.

«Обеспечение информационной безопасности – базовое условие перевода деятельности РЭЦ по взаимодействию с государственными учреждениями и компаниями в цифровой формат в рамках «Одного окна». Речь идет о комплексной цифровой экосистеме, которая по определению должна быть высоко надежной, быстрой и удобной – она призвана хранить большие базы данных и оперативно и бесперебойно предоставлять информацию всем участникам, вовлеченным в ВЭД. В этой связи при разработке «Одного окна» мы ставили перед собой задачу наделить платформу соответствующим уровнем киберзащиты. Мы, безусловно, ценим вклад «Информзащиты», благодаря которой нам удалось создать надежную информационную систему для экспортеров, запуск которой состоится уже в конце ноября», – сказал вице-президент РЭЦ Алексей Михайлик.

«Защита корпоративной информации и персональных данных – это большая ответственность, а когда речь идет о такой масштабной платформе как система «Одно окно», – тем более. Здесь аккумулируются данные государственных учреждений и коммерческих структур, хранится огромный пласт аналитической и личной информации, поэтому компрометация системы влечет за собой высокие риски и для пользователей, и для бизнеса. Наша компания уже 25 лет занимается информационной безопасностью и обладает опытом реализации сложных масштабных проектов для крупного бизнеса, соблюдая все требования ФСТЭК. Внедрение средств информационной защиты в систему «Одно окно» для Российского экспортного центра для нас значимый и ответственный проект, в его реализации участвовали высококлассные специалисты по информационной безопасности, и учтены все пожелания и требования заказчик», – отметил вице-президент компании «Информзащита» Леонид Ухлинов.