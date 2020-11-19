VIAVI и «Глобалинформсервис» тестируют базовую станцию 5G российского производства

Российское представительство международной компании VIAVI Solutions и лидирующий исследовательский центр «Глобальные системы связи» на базе компании «Глобалинформсервис» (индустриальный партнер – концерн «Созвездие»), выполняющий работы по программе реализации и внедрению «сквозных» цифровых технологий в рамках государственной поддержки ЛИЦ, проводят функциональные испытания алгоритмов и макета базовой станции 5G. «Глобалинформсервис» стал первым разработчиком в России, который применил полноценное лабораторное тестирование для эмуляции живой нагрузки на этапе создания макета. Макет проходит завершающие испытания и будет полностью готов к концу года.

Совместная работа обеспечит помощь в создании в России доверенных сетей 5G, построенных на российском оборудовании и программном обеспечении, и в развитии национальных компетенций. Обе компании подтвердили, что ожидают запуск станции 5G в серийное производство к концу 2022 г.

«VIAVI активно работает в сфере 5G с 2013 г. в партнерстве с крупнейшими операторами услуг связи. Нам как экспертам было интересно принять участие в проекте по импортозамещению. Мы увидели абсолютный прецендент в создании и подходе к разработке базовой станции в России. Использование индустриальных стандартов на этапе проектирования ставит ОАО «ГИС» в один ряд с тройкой мировых лидеров по разработке базовых станций, – сказал директор представительства VIAVI Solutions в России и СНГ Денис Сладких. – Отечественные разработки имеют реальное будущее в развитии сетей России. Технические требования операторов очень строгие, и чтобы им соответствовать необходимо обеспечить систему тестирования мирового лабораторного стандарта. И, безусловно, для увеличения темпа развития института отечественных вендоров необходимо использовать лучшие существующие мировые практики в сфере тестирования и верификации сети».

«Мы особое внимание уделяем соответствию стандартам и качеству продукта. Разработка базовой станции 5G – это сложнейший процесс, и его результат зависит от многих составляющих. Именно поэтому уже сейчас, на этапе макетирования, мы ввели в эксплуатацию комплекс VIAVI TM500, с помощью которого мы проводим полноценное функциональное и нагрузочное тестирование макетов базовых станций 5G», – сказал руководитель ЛИЦ заместитель генерального директора – директор НТЦ перспективных разработок «Глобалинформсервиса» Вадим Белявский.