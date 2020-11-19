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Правительство РФ утвердило дорожную карту развития 5G

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

На заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко была утверждена дорожная карта развития мобильных сетей связи пятого поколения (5G). Ответственными исполнителями дорожной карты станут: «Ростех» в части создания российского оборудования связи 5G, «Ростелеком» — в части построения сетей связи 5G и развития сервисов на их основе.

В рамках бюджетных средств, предусмотренных на реализацию дорожной карты, из федерального проекта «Цифровые технологии» 21,463 млрд рублей будет направлено на производство российского оборудования связи для сетей 5G/IMT-2020 и обеспечение его серийного выпуска. Данные средства будут предоставлены Ростеху в качестве целевой субсидии на 2021-2024 годы. На конверсию радиочастотного спектра для сетей связи 5G заложено финансирование в размере 7,393 млрд рублей в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура».

«В дорожную карту, которую мы утвердили на президиуме, заложены принципы импортозамещения. Это даст загрузку российской промышленности и будет способствовать ее технологическому росту. Достижение качества и конкурентоспособности отечественных решений наравне с международными аналогами — задача амбициозная, но выполнимая. Основная часть мероприятий по внедрению нового оборудования и развертыванию сетей 5G должна быть реализована в 2021–2024 годах», — заявил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. При этом он сообщил, что контролировать реализацию дорожной карты и соблюдение всех договоренностей будет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Проект по созданию оборудования для 5G носит комплексный характер, поэтому мы будем привлекать к созданию наилучшего решения не только наши профильные холдинговые компании, но и других рыночных игроков, способных предложить доступные и инновационные решения, формируя для них техническое задание и координируя их работу над оборудованием. Реализация дорожной карты развития в России технологий связи 5G позволит не только создать надежную, быстро работающую связь нового поколения, но и станет катализатором цифровой трансформации целых отраслей экономики нашей страны», — подчеркнул генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Основной задачей дорожной карты и взаимодействия с бизнесом мы считаем формирование спроса на данную технологию. Важно уже сейчас думать, чем эти сети могут быть полезны экономике, как сервисы и решения на базе 5G повысят эффективность бизнес- и производственных процессов. Мы предлагаем создать индустриальные полигоны в различных отраслях экономики, чтобы разрабатывать и тестировать цифровые сервисы, которые станут доступны на сетях пятого поколения. Полигоны объединят усилия операторов, вендоров и конечных потребителей услуг. В итоге мы вместе разработаем инновационные сервисы для решения задач бизнеса широкого круга отраслей — горнодобывающей промышленности, транспорта и логистики, сельского хозяйства, ЖКХ и многих других. “Ростелеком” уже в ближайшее время планирует в сотрудничестве с институтами развития приступить к организации “воронок проектов” для выбора и пилотирования самых интересных из них», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Дорожную карту развития 5G разработали «Ростех» и «Ростелеком» в рамках соглашения, подписанного компаниями с правительством РФ в июле 2019 года.

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