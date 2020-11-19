Иркутская область внедряет «Р7-Офис» в «цифровое рабочее место»

Иркутская область приступила к окончательной стадии реализации проекта создания цифрового рабочего места для сотрудников ИОГВ аппарата Правительства региона. Таким образом, к 2022 году органы исполнительной власти Иркутской области будут пользоваться, в основном, ПО отечественной разработки.

Исполнитель проекта — им выступило ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области» — отмечает, что до недавнего времени программного обеспечения, способного обеспечить надежное и полноценное функционирование информационных систем не было — к примеру, «Р7-Офис», один из основных компонентов создаваемой системы, появился в регионе лишь в 2019 году. Теперь, при помощи регионального интегратора, — перспектива создания полностью функционального рабочего места стала вполне реальной.

Рабочее место должно обеспечивать возможность выполнения всех базовых рабочих задач сотрудников аппарата правительства региона — это доступность системы работы с правовой базой, системы электронного документооборота и системы работы с офисными документами, такими как таблицы, тексты и презентации, доступность учетных систем «1С». Система электронного документооборота и делопроизводства «ДЕЛО» в органах исполнительной власти Иркутской области была внедрена еще в 2016 году, поэтому предстояло обеспечить совместимость нового ПО с уже используемой СЭДД. В основной состав используемых инструментов вошли ««Р7-Офис»», облако «1С» и сетевая версия программного продукта «Консультант плюс» по управление MS Windows Server.

Платформа, на которой функционирует рабочее место, — либо операционные системы семейства Windows, либо дистрибутив GNU/Linux отечественного производства (используется Alt Linux).

Сейчас проект находится в стадии внедрения — получены около 250 лицензий ««Р7-Офис»», которые развернуты на соответствующем количестве рабочих мест. Также ведется работа по запуску десяти пилотных рабочих мест в среде Alt Linux для одного из подразделений аппарата Губернатора. В целом же потенциальная площадка для развертывания системы — это все рабочие места в ИОГВ и подведомственных им учреждениях. Корректируется дорожная карта перехода на отечественное ПО органов исполнительной власти региона.

В качестве альтернативы «Microsoft Office» рассматривались несколько офисных отечественных продуктов. По результатам тестирования выбор пал на «Р7-Офис».

«Продукт ««Р7-Офис»» обладает достаточным уровнем зрелости для полноценного применения, несмотря на то, что присутствует на рынке меньшее количество времени — практически на год младше, — сказал Сергей Ущаповский. — «Р7-Офис» оказался более близок по интерфейсу и функциональности к Microsoft Office, к использованию которого привыкли пользователи. Он более интуитивен, и в нем работают практически все необходимые функции».

На сегодня в процессе реализации проекта осталась одной из важных нерешенных проблем — один из компонентов СЭД в среде Linux не запускается, поскольку требует для своей установки отсутствующего в среде Linux браузера Internet Explorer. Поэтому подписание электронной цифровой подписью юридически значимых документов, реализовать пока невозможно.

«Дважды в год Офис-Р7 обновляется, и мы видим, что наши пожелания были услышаны и учтены, — говорит Сергей Ущаповский. — Кроме того, опытным путем мы установили, что СЭД «ДЕЛО» на самом деле работает в связке с «Р7-Офис», хотя официально разработчик СЭД такой возможности не декларирует.

Пока не будет обеспечена кроссплатформенность в плане работы под Linux, нормально работать с ЭЦП в этой среде не получится. Хорошо, что возможность ставить цифровую подпись необходима далеко не всем сотрудникам — она нужна прежде всего тем, кто согласовывает и подписывает нормативные правовые документы, издает приказы и распоряжения, то есть на уровне как минимум руководителей отделов и управлений. Исполнители же уже, в принципе могут начать работать с тем комплексом ПО, который мы сформировали.

«Разработчик СЭД в курсе этой проблемы и работает над ее решением, — говорит Сергей Ущаповский».