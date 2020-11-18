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Концерн «Автоматика» изготовил первую партию интеллектуальных приборов учета электроэнергии «Милур»

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

ПО «Электроприбор», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, произвел сборку, настройку и поверку первой партии интеллектуальных приборов учета электроэнергии «Милур», созданной по полному циклу изготовления. В настоящее время завод ведет работы по расширению области аккредитации метрологической службы и налаживанию производственных мощностей до уровня, позволяющего к третьему кварталу 2021 года выйти на производство полного цикла изготовления электротехнической продукции - до 450 тысяч счетчиков в год.

Интеллектуальный прибор учета электроэнергии «Милур» - это базовый компонент, на основе которого возможно разработать и внедрить интеллектуальные системы мониторинга и контроля технически сложных объектов типа «Умный дом» и «Умный город».

В счетчике «Милур» реализованы современные интерфейсы, позволяющие подключать до 20 типов проводных и беспроводных датчиков контроля и учета, а также стандартные протоколы передачи данных, что позволяет использовать его как автономно, так и в составе современных систем автоматизированного контроля и учета потребления энергоресурсов. Уникальной составляющей счетчика являются отечественные интегральные микросхемы, разработанные ПКК «Миландр» - партнером завода «Электроприбор».

На сегодняшний день ПО «Электроприбор» произведена сборка, настройка и поверка первой партии интеллектуальных приборов учета электроэнергии «Милур».

«Одной из стратегически важных задач концерна «Автоматика», осуществляемых в рамках национального проекта «Цифровая экономика», является цифровизация энергетического комплекса. Благодаря технологической оснащенности производства и высокой компетентности сотрудников дочернее предприятие концерна - ПО «Электроприбор» наладило производство интеллектуальных приборов учета электроэнергии «Милур». Приборы учета электроэнергии ПО «Электроприбор» конкурентны по цене и качеству на российском рынке изделий данного типа. Для осуществления проекта по полному циклу изготовления приборов на предприятии были созданы дополнительные рабочие места. Расширение компетенций позволит ПО «Электроприбор» участвовать и в других значимых проектах по цифровизации различных отраслей экономики», - сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

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