База эффективных кейсов «Цифровой экономики» пополнилась решениями «Спорттех»

Первые цифровые решения для трансформации сферы физической культуры и спорта опубликованы в базе эффективных кейсов «Цифровой экономики». Перечень проектов с использованием цифровых технологий и платформенных решений в сфере физической культуры и спорта подготовлены в рамках совместной работы организации «Цифровая экономика» и Министерства спорта России.

Как отметил заместитель министра спорта России Андрей Сельский, набор кейсов «Спорттех» содержит перспективные российские ИТ-решения, которые верифицированы экспертной группой при министерстве, их востребованность и актуальность была подтверждена в рамках «цифровых прокачек», в том числе в Ульяновской области и Республике Северная Осетия – Алания. «Наша задача – не только разработка отраслевой цифровой платформы на федеральном уровне, но и поддержка региональных и негосударственных инициатив в области цифровизации спорта. Рассчитываем, что набор кейсов будет пополняться, а регионы с их помощью смогут упростить доступ людей к занятиям физической культурой и спортом», – сказал Андрей Сельский.

Директор по региональной политике организации «Цифровая экономика» Александр Зорин отметил, что кейсы, которые вошли в новый релиз, отвечают решению задач цифровой трансформации в сфере физической культуры и спорта в субъектах РФ. В том числе они решают задачи повышения эффективности в сфере планирования спортивных соревнований, учета спортивных результатов, присвоения спортивных разрядов и званий, сбора статистической отчетности по действующим типовым формам, решают задачи записи на занятия физической культурой и спортом онлайн, повышения доступности занятий, секций, а также вовлечения жителей в занятия физкультурой и спортом. При этом представленные решения могут быть реализованы как без привлечения бюджетного финансирования, например, АИС LSPORT, Единая платформа «Цифровой спорт», так и по сервисным моделям, например, Go2Sport, InSkill, G-Core Labs, E-Champs, SmartSport, S10.run, по моделям лицензионного и агентского соглашения и подписки с ежемесячной оплатой (FindSport, Roboseller).

Информация о кейсах доступна на сайте организации «Цифровая экономика» в разделе «Кейсы цифровой трансформации» (спорт и физическая культура).