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Москвичи выберут темы для нового онлайн-курса образовательного комплекса «Техноград»

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

В проекте «Активный гражданин» стартовало новое голосование — москвичи выберут темы для обучающего курса центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград». Участникам курса расскажут о стратегиях поиска работы и важных аспектах успешного прохождения собеседования. Предполагаются теоретические и практические онлайн-занятия.

«Активные граждане», которые примут участие в голосовании, будут выбирать темы занятий, такие как составление привлекательного резюме, развитие навыков самопрезентации, знакомство с современными инструментами поиска работы, тренировка навыков прохождения собеседования, написание сопроводительных писем и поддержка специалистов по кадровым вопросам. Можно выбрать несколько вариантов ответа, а также предложить свои темы для образовательного курса.

«За два года работы центра развития карьеры в его программах поучаствовали 115 тысяч человек. Занятия в нем проводят профессиональные карьерные консультанты и рекрутеры. Они рассказывают, как правильно презентовать свои сильные стороны перед работодателями, как повысить личную эффективность и конкурентоспособность на рынке труда. По каждой теме слушатели получают пошаговые инструкции и полезные на практике знания», — отметила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Техноград» — инновационно-образовательный комплекс, предлагающий новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга. В нем представлены программы, посвященные более чем 40 востребованным профессиям, а также специальностям будущего. С начала года методисты дополнили образовательный контент новыми мастер-классами по нескольким направлениям. В их числе звукорежиссура, фотография, графический дизайн, видеоблогинг и видеомонтаж, трехмерная анимация, программирование, гейм-дизайн, английский язык, флористика, технологии в строительстве. Центр развития карьеры — одно из направлений деятельности «Технограда».

Проект «Активный гражданин» заработал в 2014 году, за это время к нему присоединились более 4,7 миллиона человек. Участники выбирают улицы и дворы, которые необходимо благоустроить, голосуют за мероприятия для фестивалей и праздников и предлагают идеи по развитию города. С момента запуска проекта прошло более 4,6 тысячи голосований.

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