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«Барс груп» обеспечила интеграцию региональной системы «Управление национальными проектами» с ГИИС «Электронный бюджет»

Интеграция ИТ в госсекторе

«Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» госкорпорации «Ростех», обеспечила автоматическую загрузку паспортов федеральных и региональных проектов, предоставляемых ГИИС «Электронный бюджет» на Единый портал бюджетной системы РФ, в региональную систему «Управление национальными проектами».

Теперь пользователям не требуется обновлять информацию по проектам вручную. Субъекты РФ в автоматическом режиме получают актуальные данные паспортов проектов с учетом их изменений по плановым ассигнованиям, контрольным точкам, мероприятиям, плановым показателям и результатам. Это позволяет регионам осуществлять корректное ведение региональных и ведомственных проектов в соответствии с их актуальным состоянием в ГИИС «Электронный бюджет».

Следующим этапом работ в рамках интеграции систем запланирована автоматизированная выгрузка в ГИИС «Электронный бюджет» из региональной системы «Управление национальными проектами» сведений о фактическом исполнении региональных проектов, а также о достижении результатов и показателей региональных проектов. Сейчас субъекты РФ дозаполняют в ГИИС «Электронный бюджет» данные сведения информацией, содержащейся в региональных информационных системах.

«Данная система — это инструмент оперативного и стратегического управления проектами субъекта РФ. Она оснащена мониторинговыми аналитическими панелями для представления руководящему составу ключевых показателей о ходе реализации проектов, а также максимальной декомпозиции данных на всех уровнях, благодаря чему обеспечивается прозрачность всей проектной деятельности региона», – сказал Тимур Ахмеров, генеральный директор компании «Барс груп».

Решение внедрено в Нижегородской, Калининградской, Новгородской, Пермской, Псковской и Свердловской областях.



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