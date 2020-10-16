Телемедицинский сервис «Росэлектроники» внедрен в восьми регионах России

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» совместно с компанией «Нетрика» внедрил в восьми российских регионах сервис телемедицинских консультаций, в том числе в Санкт-Петербурге, Республике Алтай, Новгородской и Кемеровской областях. Технологическое решение позволяет врачам проводить до 400 консультаций в день.

Решение, разработанное концерном «Вега» (входит в «Росэлектронику») и компанией «Нетрика», позволяет встроить телемедицинские консультации в процесс оказания медицинской помощи на уровне региона.

Сервис обеспечивает запись на телемедицинскую консультацию, маршрутизацию пациентов и интеграцию с региональными подсистемами и информационными системами медицинских организаций. Это позволяет сохранить преемственность медицинской помощи при проведении консультаций – история болезни пациента и результаты его исследований доступны консультирующему врачу.

С помощью специального интернет-портала врач по видеосвязи или через чат дистанционно выполняет диагностику и может корректировать лечение. Система также позволяет проводить телемедицинские консилиумы, есть возможность гибких настроек телемедицинских консультаций под разные болезни.

«В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки дистанционные технологии в здравоохранении становятся особенно актуальны. Сервис легко интегрируется в уже существующие медицинские информационные системы. Благодаря этому решение подходит для пользователей всех уровней: частных клиник, медицинских центров, региональных систем здравоохранения. До конца 2020 г. сервис планируется внедрить еще в трех регионах. Автоматизация процесса приема заявок на телемедицинские консультации значительно сокращает время получения врачебной помощи. Опыт эксплуатации нашей системы показал, что пациент в 2,5 раза быстрее попадает на онлайн прием, чем если бы он записывался на очную консультацию по традиционной схеме», – отметил заместитель генерального директора концерна «Вега» Сергей Калмыков.

Система устанавливается на сервере медицинской организации или региона, что обеспечивает надежную защиту персональных данных пациентов. Ее развертывание не требует много времени и дорогостоящей технологической базы. Интерфейсы портала «Телемедицина» поддерживают русский, английский и чешский языки, а при необходимости могут быть запущены на других языках.