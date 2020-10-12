НТС и «Гонец» внедряют спутниковые решения для мониторинга грузов

«М-Телематика» («Мособлтелематика», входит в концерн «Национальные телематические системы», НТС) и «Спутниковая система «Гонец» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») будут совместно использовать системы спутниковой навигации для повышения надежности грузоперевозок, а также договорились о сотрудничестве в сфере развития цифровых логистических и транспортных сервисов и объединения усилий в области накопления и обработки информации.

Компании подписали соглашение, нацеленное на развитие отечественного рынка услуг мониторинга грузоперевозок. Благодаря партнерству, решения НТС по отслеживанию грузов получат расширенные телекоммуникационные возможности: теперь в дополнение к GSM-связи семейство устройств мониторинга грузопотоков также смогут передавать информацию через систему подвижной спутниковой связи «Гонец». Орбитальная группировка и наземная инфраструктура данной системы позволяет обеспечивать устойчивую связь на всей территории Российской Федерации, а также в любой точке мира, в том числе там, где нет сотовой связи.

Решения НТС по мониторингу грузов обеспечивают более надежную и эффективную транспортировку: устанавливаемые на перевозимые товары технологичные устройства определяют и передают их координаты, а также могут следить за условиями доставки, измеряя данные о температуре, влажности, освещенности и другие показатели. Данное оборудование НТС может работать без подзарядки не менее 45 суток в любых погодных условиях от -60 градусов по Цельсию до +80.

Геннадий Купинский, генеральный директор «М-Телематика», сказал: «Подписанное соглашение открывает новые возможности для пользователей решений мониторинга груза НТС. Система спутниковой связи «Гонец» обеспечивает устойчивую связь даже в самых отдаленных уголках не только России, но и мира. Пользователи решений отслеживания грузопотоков от НТС могут быть уверенны в том, что с их помощью они будут моментально в любое время получать важную информацию о местоположении и состоянии груза, и, в случае появления проблем, оперативно их решать. Это сделает логистические услуги наших клиентов еще более эффективными».

Павел Черенков, генеральный директор «Спутниковая система «Гонец», отметил: «Подписание партнёрского соглашения с компанией «М-Телематика» - значимый шаг в развитии услуг подвижной спутниковой связи «Гонец» в сегменте мониторинга транспорта. Наряду с обеспечением связью инфраструктурных объектов нефтегазовой и энергетической отраслей, морских и речных судов, техники, работающей в удаленных регионах и труднодоступных районах важным направлением деятельности для нас является железнодорожный и автомобильный транспорт. И партнерство с компанией «М-Телематика» позволит нам еще успешнее осваивать этот перспективный сегмент рынка».