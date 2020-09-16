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Система мониторинга лесных пожаров «Ростелекома» помогла ликвидировать 30 возгораний в лесных массивах УрФО и Пермского края

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В 2020 г. система видеонаблюдения «Ростелекома» помогла выявить и оперативно потушить 30 лесных пожаров на территории Уральского Федерального Округа и Пермского края. Они были зафиксированы на Ямале, в Пермском крае и Курганской области. Во время весенне-летнего сезона за пожароопасной обстановкой там наблюдали в общей сложности 89 IP-камер: 59 в северном регионе, 25 в Прикамье и пять в Зауралье.

Сергей Гусев, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Урал» «Ростелекома», сказал: «Система мониторинга лесных пожаров впервые была внедрена «Ростелекомом» в Пермском крае. Проект получил быстрое и масштабное развитие – камеры были установлены на территории Ямала, и сейчас видеонаблюдение охватывает практически всю территорию северного округа близ муниципальных образований. В этом году камеры появились и в лесах Зауралья. Вовремя замеченный пожар и его быстрая ликвидация позволяют не только сберечь природные ресурсы и экологию, но и сэкономить бюджет при тушении небольших очагов на ранней стадии возгорания. Это очень приятно, когда получается участвовать в таких важных для региона проектах, и мы продолжаем вкладываться и развивать эту систему».

Каждая камера видеонаблюдения, установленная в лесном массиве, имеет угол обзора в 360 градусов и высочайшее разрешение 4К, что позволяет распознать даже небольшое задымление на расстоянии до двадцати километров. Цифровые устройства смонтированы на высоте семьдесят метров, точка размещения выбирается с учетом степени пожароопасности участка и рельефа местности. Оборудование автоматически обнаруживает облако дыма, определяет координаты очага возгорания и оперативно передает информацию в диспетчерский центр региона.

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