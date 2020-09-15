Ростех и ГЛОНАСС составили цифровой рейтинг безопасности 3 тыс. км российских дорог

«Глонасс-БДД» – совместное предприятие Ростеха и «ГЛОНАСС», начала тестировать информационную систему анализа и предупреждения дорожно-транспортных происшествий. На первом этапе искусственный интеллект проанализировал 3 тыс. км российских дорог и составил рейтинг их безопасности по пятизвездочной шкале.

Система основана на применении цифровых сквозных технологий с использованием нейронных сетей, машинного обучения, а также анализа большого массива данных. На базе снимков, сделанных при помощи обычных автомобильных видеорегистраторов, создается «цифровой двойник» дороги. Искусственный интеллект анализирует изображения, учитывая количество и ширину полос, ширину дорожного полотна, дорожные элементы – знаки, опоры освещения, барьеры, светофоры, разметку и др. Затем на основании российских и международных нормативов рассчитывается коэффициент безопасности – каждому отрезку автотрассы присваивается от одной до пяти звезд.

Работа ведется совместно с региональными властями. В августе завершился пилотный проект в Оренбургской области, результатом которого стала оцифровка дороги Каменноозерное-Медногорск. Кроме анализа уровня безопасности, были даны рекомендации по повышению безопасности дорожного движения.

«Основная задача проекта – повышение безопасности движения с помощью объективного анализа состояния дорог. У региональных и муниципальных властей, эксплуатирующих организаций высокий интерес к проекту. На анализ 1000 км дорог с помощью нашей системы требуется всего семь дней, данные автоматически обрабатываются с помощью машинного зрения. По результатам пилотных испытаний 50% дорог получили пять звезд, порядка 6% дорог причислены к потенциально опасным и получили одну звезду. В ближайшее время протяженность пилотных участков планируется увеличить втрое», - сказал заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров.

Сейчас система работает в тестовом режиме. С началом промышленной эксплуатации данные смогут использовать государственные и муниципальные службы, чтобы интегрировать их с элементами интеллектуальных транспортных систем и на их основе проводить аудит и составлять рекомендации по повышению безопасности дорожного движения. В ближайшие два года будет разработан модуль системы с доступом к цифровым картам дорог для автомобилистов.

Проект по созданию информационной системы анализа и предупреждения ДТП стал победителем второго потока образовательной программы Академии Ростеха «Вектор».