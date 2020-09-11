Отечественные производители «софта» и «железа» объединяют усилия

Подписан договор о сотрудничестве между Автономной некоммерческой организацией развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника» (АНО «ВТ») и Центром компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ. Стратегическая цель партнерства — развитие рынка отечественной вычислительной техники. В числе обозначенных в документе ключевых задач — совместный мониторинг реализации мероприятий импортозамещения, в частности, соблюдения приоритета российской электронной продукции и ПО при госзакупках, а также продвижение инициатив, направленных на защиту интересов отечественных производителей, и формирование условий, которые позволят увеличить долю использования российских ИТ-решений.

Одним из первых шагов, демонстрирующих реальные результаты партнерства, стало подписание в Центре компетенций приложения к уже действующему соглашению между ГК Astra Linux и АНО «ВТ», где стороны зафиксировали договоренность о формировании и сохранении лояльной ценовой политики для заказчиков российских программно-аппаратных стеков. Более того, с целью поддержки разработчиков «железа» уже в августе 2020 года вендором выпущены на рынок спецсборки дистрибутивов операционных систем семейства Astra Linux, предназначенные для вычислительной техники отечественного производства. Для этих версий ОС установлена льготная стоимость, которая выгоднее цены стандартного дистрибутива, а для заказчиков, использующих российские процессоры, предусмотрены еще более гибкие условия.

Трехстороннее подписание документов с участием ГК Astra Linux и АНО «ВТ» в Центре компетенций подтверждает, что заявленная вендором стратегия поддержки производителей электронно-вычислительной техники путем совместной работы над созданием инновационных программно-аппаратных решений и обеспечения их совместимости перед выводом на рынок действительно имеет практическое воплощение.

«ГК Astra Linux всегда поддерживала российских производителей аппаратного оборудования. Мы готовы вкладываться в технологическое партнерство и обеспечивать совместимость новых релизов до вывода их на рынок, предоставлять ценовые преференции. Сегодня, как никогда, реалии импортозамещения диктуют необходимость создания своих конкурентных ПАК. Задача непростая, и ключ к ее решению – объединение усилий вендоров софта и «железа». Поэтому сотрудничество с Консорциумом «Вычислительная техника» для нас имеет определяющее значение», — сказал Илья Сивцев, генеральный директор ГК Astra Linux.

«Нам нравится позиция «От слов — к делу», — отметила генеральный директор АНО «ВТ» Светлана Легостаева, — «Задача нашего консорциума – отстаивание интересов отечественных производителей «железа», а также продвижение их продукции на рынке. Заключение соглашения с Центром компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, авторитетной организацией, которая в течение последних лет вносит значительный вклад в реализацию национальной стратегии импортозамещения, — для нас знаковое событие. Подписанное же сегодня с ГК Astra Linux приложение к меморандуму демонстрирует реальную, а не декларируемую готовность ведущих софтверных вендоров объединять усилия с российскими производителями электроники и совместно работать над созданием базовых технологических стеков».

«Разделить софт и «железо» в современных реалиях невозможно, нужны комплексные решения» — сказал Илья Массух, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, — «основной целью сотрудничества является формирование и продвижение на рынке российских программно-аппаратных комплексов. Такой подход упростит задачи заказчиков по определению совместимости закупаемых ими российских ИКТ-продуктов».