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«Цифровая экономика» и правительство Северной Осетии - Алании ускорят внедрении цифровых технологий в регионе

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Правительство республики Северная Осетия - Алания и организация «Цифровая экономика» заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились совместно реализовывать проекты национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории региона. Соответствующий документ подписали генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир и председатель правительства республики Северная Осетия-Алания Таймураз Тускаев.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон по запуску в республике Северная Осетия-Алания технологических решений, направленных на обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике, социальной сфере, государственном и муниципальном управлении региона, в том числе на основе предложений организации «Цифровая экономика».

Конкретные цифровые решения, приоритетные для внедрения именно в Республике Северная Осетия - Алания, будут определены на «Цифровой прокачке», которую проведет организация «Цифровая экономика» с участием представителей госструктур, бизнеса и институтов развития.

Одним из источников решений для внедрения в регионе в перспективе 2020-2024 гг. станет база региональных кейсов цифровой трансформации, созданная организацией «Цифровая экономика», которая сегодня насчитывает более 220 проектов. В базе содержатся решения для улучшения качества жизни граждан, повышения эффективности госуправления и бизнеса.

Евгений Ковнир, генеральный директор организации «Цифровая экономика», сказал: «Наши эксперты провели цифровые прокачки более чем в 15 регионах России, и с каждым из них мы поддерживаем системный диалог, который помогает в решении задач по цифровой трансформации экономики и социальной сферы. Решения, достойные масштабирования в другие субъекты, попадают в базу кейсов «Цифровой экономики». Сегодня в ней содержится уже более 220 успешных цифровых решений, которые доказали свою эффективность в том или ином субъекте Российской Федерации. Масштабирование проверенных цифровых решений позволяет новым регионам быстро набрать высокий темп в собственной цифровой трансформации».

Алан Салбиев, руководитель управления Республики Северная Осетия - Алания по информационным технологиям и связи:

«Формат цифровых прокачек в регионе показывает свою эффективность именно потому, что на одной площадке встречаются все заинтересованные стороны. Благодаря совместным усилиям создаётся наилучший результат, который помогает цифровой трансформации региона. Республика и АНО «Цифровая экономика» подписали соглашение, а значит, в ближайшее время подобная цифровая прокачка ожидает и Республику Северная Осетия - Алания, что, безусловно, даст свои позитивные конструктивные плоды».

Александр Зорин, директор по региональной политике организации «Цифровая экономика», отметил: «Республика Северная Осетия – Алания прилагает значительные усилия для обеспечения преобразования приоритетных отраслей экономики, социальной сферы, системы государственного и муниципального управления посредством отечественных цифровых технологий и платформенных решений. Мы готовы помочь коллегам, предложив и рассмотрев вместе с ними возможность применения цифровых проектов других регионов, в т.ч. по модели частно-государственного партнерства или взаимодействия. Например, региону могут быть интересны проекты, реализованные по такой модели в Белгородской области в сфере организации пассажирских перевозок, медицинском обслуживании и лекарственном обеспечении, обращения с твердыми коммунальными отходами; Воронежской области – в сфере управления парковочным пространством; Ростовской области – в сфере управления государственным и муниципальным имуществом и землей, сделок с ними; Пермского края – в сфере здравоохранения, образования и подготовки кадров для цифровой экономики; Ульяновской области – в сфере комплексного управления цифровой трансформацией, разработки целевых моделей цифровой трансформации приоритетных отраслей; опыт Санкт-Петербурга в сфере общественной безопасности, использования цифровых технологий в сфере культуры, туризма, библиотечного обслуживания. Кроме этого, с учетом потребностей региона, на «вооружение» мы возьмем решения победителей VIII Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT», который пройдет 17-18 сентября этого года в Красноярске. Таким образом, я надеюсь, мы сможем дать качественные предложения в региональную повестку развития цифровой экономики республики, основанную на приоритетах развития региона и лучших региональных практиках, эффективных технологических решениях от ведущих российских компаний цифровой экономики».

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